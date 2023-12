PlayStation Plus : les jeux Essential de janvier 2024

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Essential pour le mois de janvier 2024.

Tl;dr Les jeux PlayStation Plus Essential de janvier 2024 incluent A Plague Tale: Requiem, Evil West, et Nobody Saves the World.

Les abonnés au PlayStation Plus peuvent accéder à trois nouveaux titres chaque mois.

Les jeux varient en termes de gameplay, de scénario et de possibilités multijoueurs.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential pour le mois de janvier 2024

Les jeux PlayStation Plus Essential disponibles pour le mois de janvier 2024 incluent A Plague Tale: Requiem, Evil West, et Nobody Saves the World. A Plague Tale: Requiem (Focus Entertainment/Asobo Studio), uniquement jouable sur PS5, est la suite de l’histoire captivante des frères Amicia et Hugo, se déroulant en France durant la Guerre de Cent Ans. Dans un autre genre, Evil West (Focus Entertainment/Flying Wild Hog) propose une action de tir dynamique dans un Ouest américain infesté de monstres. Enfin, Nobody Saves the World (DrinkBox Studios) offre une expérience de jeu solo ou en co-op dans un univers de RPG d’action.

Des jeux à sensations pour le début d’année

Bien que variés en termes de gameplay et de contexte, ces trois jeux ont un point commun: ils offrent aux joueurs une expérience unique et immersive. Que vous soyez attiré par l’histoire captivante de A Plague Tale: Requiem, le gameplay dynamique de Evil West ou l’exploration de donjons générés aléatoirement de Nobody Saves the World, PlayStation Plus promet un début d’année 2024 riche en sensations pour ses abonnés.

Un service d’abonnement mensuel

Le PlayStation Plus Essential de Sony Interactive Entertainment est un abonnement payant (8,99 euros par mois, 24,99 euros par trimestre ou 71,99 euros par an) qui donne accès à des jeux téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu et l’accès au multijoueur en ligne.