PlayStation Plus : les jeux de septembre 2023 avec Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de septembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour septembre 2023 est composé d’un GTA-like, un MMORPG à monde ouvert en constante expansion et un FPS survival. Saints Row, Black Desert – Traveler Edition et Generation Zero seront disponibles du 5 septembre au 2 octobre prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door jusqu’au 4 septembre prochain.

Your PlayStation Plus Monthly Games for September are: ➕ Saints Row

➕ Black Desert – Traveler Edition

➕ Generation Zero Full details: https://t.co/63WlqLS81A pic.twitter.com/MWkp0idAaG — PlayStation (@PlayStation) August 30, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de septembre 2023

Saints Row : Le monde unique et tentaculaire de Santo Ileso sert de toile de fond à cet immense sandbox sauvage. Usez d’armes, de véhicules et de combinaisons ailées pour vous hisser au sommet. Prenez le contrôle de la cité quartier par quartier, faites la guerre aux factions ennemies et renforcez votre main-mise sur les rues. Jouez en ligne avec un ami à n’importe quel moment, grâce à un système de coop drop-in/drop-out sans chargement qui supprime le besoin de vous faire rater, à aucun de vous deux, l’action déjantée qui vous attend

Black Desert – Traveler Edition : Trouvez votre vocation dans ce MMORPG en monde ouvert à la sauce fantasy qui offre des combats JcE rapides et brutaux, des guerres de siège JcJ à grande échelle, de multiples classes de personnage et types de combat dans lesquels vous spécialiser. Vous pouvez également vous dédier à une grande variété de métiers, tels que le marchandage, la pêche, l’entraînement de chevaux, l’alchimie, la cuisine, et la cueillette. La Traveler Edition est un pack contenant le jeu de base et de multiples add-ons

Generation Zero : Ce jeu d’aventure en vue subjective en monde ouvert se déroule dans un monde ouvert familier mais hostile, la Suède des années 1980. Affrontez et survivez à de mortelles machines ennemies seul ou avec trois amis dans une coopération en ligne sans chargements, tandis que vous découvrez la vérité derrière ce qui est arrivé à la région. Vous devrez choisir vos batailles sagement avant de vous engager dans des combats de guérilla bourrés d’adrénaline contre ces forces mécaniques. Ramassez des morceaux de vos ennemis vaincus et utilisez-les pour confectionner de l’équipement, des armes et des munitions. Construisez et fortifiez vos propres bases à travers l’île et commencez à reprendre le contrôle de votre domicile