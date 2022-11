PlayStation Plus : les jeux de novembre 2022 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois de novembre 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour novembre 2022 est composé de divers opus des licences Kingdom Hearts et Ratchet & Clank ainsi deux TPS phares d’Ubisoft, un FPS multijoueur qui s’est imposé dans l’eSport, un célèbre action-RPG de Bethesda, du jeux de niche japonais, un shooter spatial, une expérience narratif mémorable et un puzzle-game basé sur les souvenirs d’un duo d’adolescents.

The PlayStation Plus Game Catalog lineup for November includes:

➕ Skyrim

➕ Rainbow Six Siege

➕ Kingdom Hearts

➕ The Gardens Between

And many more. The full game list: https://t.co/sJYAdMiPbU pic.twitter.com/uUxUXzvnWf

— PlayStation (@PlayStation) November 9, 2022