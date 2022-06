PlayStation Plus : les jeux de juillet 2022 avec Crash Bandicoot 4, Man of Medan et Arcadegeddon

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de juillet 2022.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour juillet 2022 est composé d’une licence culte créée par Naughty Dog, une aventure horrifique et interactive en pleine mer et une expérience multijoueur coopérative et frénétique. Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, The Dark Pictures Anthology : Man of Medan et Arcadegeddon seront disponibles jusqu’au 1er août prochain. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker et Nickelodeon All-Star Brawl jusqu’au 4 juillet prochain.

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juillet 2022