PlayStation Plus : les jeux de décembre 2023 avec Lego 2K Drive, Powerwash Simulator et Sable

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus pour le mois de décembre 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Essential pour décembre 2023 est composé d’un jeu de course en monde ouvert solo et multijoueur dans l’univers de LEGO, un jeu de simulation de nettoyage populaire grâce aux streamers et un jeu d’aventure et d’exploration se déroulant sur une mystérieuse planète désertique. Lego 2K Drive, Powerwash Simulator et Sable seront disponibles du 5 décembre prochain au 1er janvier 2024. Les abonnés au PS Plus peuvent encore se procurer gratuitement Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball The Breakers et Aliens Fireteam Elite jusqu’au 4 décembre prochain prochain.

The PlayStation Plus Monthly Games for December are: ➕ Lego 2K Drive

➕ Powerwash Simulator

➕ Sable Full details: https://t.co/ZUvPYVFUhM pic.twitter.com/eaqMcm1Y05 — PlayStation (@PlayStation) November 29, 2023

Les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de décembre 2023

Lego 2K Drive : Bienvenue à Bricklandia, pays des courses en monde ouvert.‎ Foncez à travers les rues, les mers et les sables, construisez vos propres circuits brique par brique, et profitez du vaste mode histoire de LEGO 2K Drive. Arrachez la première place à des rivaux hauts en couleur et mémorables et foncez sur la route de la victoire, des premiers circuits au très convoité Trophée Céleste. Jouez entre amis à la maison, ou avec une équipe comptant jusqu’à cinq joueurs en ligne, avec les modes inter-plateformes Jouer avec des amis et Jouer avec tout le monde. Ensemble, explorez Bricklandia ou prouvez votre talent dans le mode Course ou Tournoi de la Coupe. Des mini-jeux aux missions secondaires, de longues heures d’amusement sur les routes vous attendent

Powerwash Simulator : Un jeu de nettoyage particulièrement satisfaisant, où l’eau sous haute pression évacue crasse et soucis. Empoignez votre fidèle nettoyeur haute pression et éliminez la saleté et la crasse des véhicules, des bâtiments, des parcs et plus encore. PowerWash Simulator est un jeu qui vous permettra de relâcher la pression tout en vous apportant le plaisir du travail accompli. Utilisez vos revenus de pro du nettoyage pour améliorer votre collection d’appareils, d’embouts, de produits nettoyants et d’extensions. Devenez de plus en plus efficace, acceptez des missions de plus en plus salissantes, et laissez les lieux toujours plus reluisants. Attaquez-vous à la crasse de la ville de Muckingham en solo, ou détendez-vous avec des amis en mode coopératif en ligne

Sable : Embarquez pour un inoubliable voyage en incarnant Sable au cours de sa quête initiatique, qui la conduira dans des déserts immenses et des paysages fascinants ornés de carcasses de vaisseaux spatiaux et de vestiges de merveilles d’un lointain passé. Explorez les dunes sur votre aérocycle, gravissez des ruines monumentales et croisez d’autres nomades, tout en découvrant les mystères enfouis de ce monde et en apprenant qui Sable est vraiment derrière son masque. Plongez dans le monde de Sable et explorez-le à votre guise, en profitant de sa direction artistique unique et de sa bande originale composée par Japanese Breakfast