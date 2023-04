PlayStation Plus : les jeux d’avril 2023 pour les abonnés Extra et Premium

Sony dévoile les nouveaux jeux PS5 et PS4 qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra ou Premium pour le mois d'avril 2023.

Le programme du PlayStation Plus avec la formule Extra ou Premium pour avril 2023 est composé d’une aventure narrative dans un monde enchanteur, de l’action brutale avec deux licences populaires du catalogue de Bethesda, du multi-sports compétitif, un rogue-like de type deck building, de l’action-aventure en 2D vu de côté, du survival-horror à l’état brut, de la pêche vidéoludique, une enquête façon visual novel en monde ouvert et une aventure frénétique multijoueur en 3D.

