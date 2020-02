PlatinumGames voudrait récupérer les droits de Scalebound

Malgré son annulation, la propriété intellectuelle de Scalebound appartient toujours à Microsoft.

Si le remaster de The Wonderful 101 est le premier projet des Platinum4 (initiative d’auto-édition) du studio japonais PlatinumGames, les trois autres sont encore inconnus. Productions originales ou portage de plusieurs licences, le mystère est total. Le producteur Atsushi Inaba ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de récupérer Scalebound, ancienne exclusivité Xbox One, pour faire renaître le projet sous forme d’un reboot : “C’une propriété intellectuelle qui appartient à 100% à Microsoft. Quoi qu’il arrive avec ce projet, nous ne pouvons vraiment rien y faire à moins que Microsoft ne nous l’autorise. Mais c’est un jeu dont nous sommes tombés amoureux et que nous aimons encore. Si l’occasion se présente, c’est un projet que nous aimerions retrouver.”

Astral Chain (exclusivité Switch) vers du multiplateforme ?

Alors que The Wonderful 101 : Remastered sortira sur PS4, Nintendo Switch et PC, et que Daemon X Machina a perdu son statut d’exclusivité Nintendo Switch pour arriver sous peu sur PC, certains fans se demandent si Astral Chain va également s’offrir un portage sur PS4 et PC. Atsushi Inaba et Hideki Kamiya ne veulent pas donner de faux espoirs aux joueurs, même s’ils ne disent pas non : “Concernant Astral Chain, c’est une propriété intellectuelle qui appartient à PlatinumGames et Nintendo. Donc, pour l’instant, elle vient de sortir et il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Dans l’immédiat, nous espérons simplement que la version Nintendo Switch sera un succès et nous verrons comment ça se passera à partir de là. Au final, c’est la décision de Nintendo, pas la nôtre. L’éditeur détient les droits de publication d’Astral Chain, nous n’avons donc vraiment rien à dire à ce sujet. Nous considérons The Wonderful 101 comme un cas exclusif.”