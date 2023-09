PlatinumGames annonce le départ de Hideki Kamiya

Hideki Kamiya se prépare à quitter le studio japonais PlatinumGames.

Le départ surprise de Hideki Kamiya est acté pour le 12 octobre prochain :

Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ses idées créatives, son leadership et sa contribution à la croissance de PlatinumGames depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes convaincus qu’il continuera à réussir dans ses futures entreprises en tant que créateur de jeux. Nous sommes impatients de voir l’industrie du jeu se développer dans un meilleur endroit avec lui. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir !

La fin de l’aventure PlatinumGames pour Hideki Kamiya

Hideki Kamiya a confirmé son départ de chez PlatinumGames sur les réseaux sociaux :

Je partirai le mois prochain. Cette décision a été prise après mûre réflexion, sur la base de mes propres convictions, et elle ne fut en aucun cas facile à prendre. Cependant, je pense que cette décision est la meilleure. Je continuerai à créer ma propre œuvre à la manière d’Hideki Kamiya. J’espère que vous garderez les yeux ouverts pour la prochaine étape.

Ces dernières années, il a travaillé sur le Projet GG, un jeu de super-héros, en tant que game director. Hideki Kamiya a d’ailleurs cofondé PlatinumGames en 2007 (avec l’actuel PDG Atsushi Inabata et les anciens membres Shinji Mikami et Tatsuya Minami), mais sa carrière a débuté chez Capcom, où il était surtout connu pour avoir réalisé Resident Evil 2, Devil May Cry et, au sein du studio Clover, Okami et Viewtiful Joe. Le designer a été la force créative la plus importante chez PG, où il a supervisé des franchises telles que Bayonetta et Astral Chain. L’année dernière, il a été promu vice-président.