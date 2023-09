Pinterest retravaille sa fonctionnalité de recherche pour davantage d'inclusivité. Les recherches pour les différents types et tailles de corps devraient être grandement facilitées.

Pinterest modifie encore son algorithme de recherche pour rendre ses résultats plus représentatifs des gens qui utilisent sa plateforme. La dernière mise à jour en date vise à améliorer la visibilité de la mode grande taille et autres styles pour mettre en avant un plus large spectre de formes et tailles de corps humain.

Avec ces changements, les recherches pour la mode féminine et autres tenues de mariage feront apparaître des résultats bien plus variés dans les formes de corps, explique Pinterest. Annie Ta, responsable des produits inclusifs chez Pinterest, explique que ces modifications ont été pilotées par la constatation que de nombreux utilisateurs ajoutent “des descriptions et des qualificatifs” à leurs requêtes pour tenter de trouver les styles qui correspondent le mieux à leurs besoins. “Et ils faisaient l’expérience de quelque chose de très similaire : des recommandations qui étaient homogènes et pas très diversifiées”, déclare-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que Pinterest prend des mesures pour proposer une recherche plus inclusive. L’entreprise, qui se forge une réputation de société sociale, gentille et accueillante, avait ajouté des filtres sur la couleur de peau ou le maquillage et d’autres critères de maquillage en 2018. Elle introduisait même la notion de coupe de cheveux en 2020.

La plateforme a donc pris une approche similaire pour chercher des moyens d’améliorer son algorithme pour mettre en avant des résultats qui seraient plus inclusifs pour la communauté grande taille. Annie Ta explique que l’algorithme de Pinterest a été entraîné sur plus de 5 milliards d’images et vidéos de la plateforme pour détecter et catégoriser les différents types et tailles de corps humains. L’entreprise s’est aussi adjoint les services de militants et créateurs de cette même communauté en tant que conseillers. Désormais, les utilisateurs devraient pouvoir mieux trouver leurs styles sans ajouter des termes supplémentaires à leurs recherches.

Selon Annie Ha, les premiers retours de cette fonctionnalité sont très prometteurs. Elle indique que la représentation des différents types de recherche pour la mode féminine s’est améliorée d’un facteur quatre depuis l’implémentation de ces changements. Bien que ces derniers soient actuellement limités à la mode féminine et au contenu concernant le mariage, elle explique que l’entreprise cherche à étendre cette notion dans d’autres catégories.