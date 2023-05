Phantom Blade Zero, la renaissance spirituelle de Rainblood : Town of Death

S-Game mise sur le "Kungfupunk" avec Phantom Blade Zero.

Phantom Blade Zero du studio chinois S-Game se déroule dans un monde sombre et punitif mêlant kung-fu, dark fantasy, RPG et hack’n slash. Les joueurs seront amenés à incarner Soul, un assassin d’élite au service d’une puissante organisation secrète connue sous le nom de The Order. Ce dernier a été inculpé à tort du meurtre du patriarche de l’Order et blessé grièvement lors de la chasse à l’homme qui a suivi. Un guérisseur mystique est parvenu à le sauver des griffes de la mort, mais son remède de fortune ne dure que 66 jours. Il doit découvrir qui est le cerveau de toute l’opération avant la fin du temps imparti en affrontant des adversaires puissants comme des machines complexes dans l’esprit steampunk et des monstruosités inhumaines issues de l’art occulte.

Un trailer pour Phantom Blade Zero

Soulframe Liang, fondateur et PDG de S-Game, a déclaré :

Phantom Blade Zero se déroule dans un monde semi-ouvert. Nous sommes conscients que le terme monde ouvert est à la mode, ces derniers temps. Cependant, puisque nos ressources sont limitées, nous préférons vous présenter plusieurs cartes de taille raisonnable, créées à la main et proposant des activités diverses plutôt qu’un immense continent rempli d’éléments réutilisés en boucle. Le style visuel sombre/lugubre que vous verrez souvent dans le jeu est un parti pris de notre part. Dans ce monde morne, les personnages au cœur d’or se démarquent davantage. De plus, cela vous rappelle de ne jamais baisser votre garde. De nombreux êtres puissants souhaitent votre mort. Ils présentent un défi, mais la récompense sera à la hauteur entre les armes, armures, artéfacts et compétences, vous avez tout le nécessaire pour personnaliser ou faire progresser votre personnage.

Phantom Blade Zero sortira à une date de sortie inconnue sur PS5 et PC (Epic Games Store/Steam).