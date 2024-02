Persona 5 Tactica : un spin-off passionnant qui confirme la richesse de son univers d’origine

Un savoureux mélange entre un gameplay tactique à la XCOM et la convivialité sociale de Persona 5.

Tl;dr Persona 5 Tactica est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Il se déroule dans un monde alternatif, inspiré de l’Europe médiévale.

Persona 5 Tactica plonge les joueurs dans des batailles tactiques agrémentées de nuances divertissantes.

Il permet également une personnalisation poussée et une adaptation des personnages.

Un “voyage tactique” amusant dans l’univers de Persona 5

Imaginez si Persona 5 était un jeu XCOM. C’est la question que pose le dernier né de P-Studio, Persona 5 Tactica. Et la réponse est simple : c’est une nouvelle entrée dans le monde Persona 5 avec du RPG tactique.

Persona 5 Tactica mène une révolution tactique

Persona 5 Tactica suit les Voleurs Fantômes de Cœurs dans un monde alternatif. Ils peuvent toujours invoquer leurs Personas, mais ils sont tous limités à un seul, y compris Joker. Le groupe rencontre Erina, une révolutionnaire luttant contre la tyrannie de son monde, et l’intrigue suit les battements habituels trouvés dans les titres Persona. C’est une autre histoire centrée sur l’idéalisme de la jeunesse juxtaposé à la réalité amère de l’âge adulte.

Persona 5 Tactica a l’avantage d’avoir accès rapidement à la plupart des visages familiers de la licence. Les Voleurs Fantômes de Cœurs sont de retour assez rapidement, créant de nombreuses scènes de vie passionnantes que les vétérans de la franchise du studio japonais Atlus apprécieront énormément.

Des batailles tactiques dans Persona 5 Tactica

Les mécaniques de jeu de Persona 5 Tactica sont le plus grand saut du JRPG original à sa version actuelle. Les Voleurs Fantômes de Cœurs déploient de petites escouades sur des cartes avec des ennemis en positions prédéterminées et ont la chance d’observer l’environnement du champ de bataille avant de partir à l’assaut. Les attaques au corps à corps, à l’arme à feu et les attaques de Personas sont toutes disponibles et offrent différentes utilisations pour le combat.

Persona 5 Tactica : l’art de personnaliser et s’adapter

Tout comme le système de personnalisation de Persona 5, il est familier dans Persona 5 Tactica. Les joueurs ont accès à un arbre de compétences pour chaque personnage qui leur permet de se concentrer sur leurs forces spécifiques. Persona 5 Tactica permet également aux joueurs d’équiper un Persona supplémentaire à chaque Voleur Fantôme. Cela approfondit encore la capacité du jeu à fournir des configurations de bataille personnalisées qui conviennent à des stratégies spécifiques.