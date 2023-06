Perry Mason : l’acteur Matthew Rhys ne reviendra pas pour une troisième saison

La chaîne américaine HBO annule la série télévisée Perry Mason.

Basée sur les personnages créés par Erle Stanley Gardner, Matthew Rhys a interprété le rôle principal de la série télévisée Perry Mason de HBO. Contrairement à celle des années 1950 dans laquelle Perry Mason travaillait comme avocat, la série diffusée sur la chaîne américaine HBO dépeint le personnage plus tôt dans sa vie alors qu’il est détective privé à Los Angeles dans les années 1930.

Un trailer pour Perry Mason

HBO a déclaré dans un communiqué :

Nous sommes extrêmement reconnaissants du travail remarquable de Matthew Rhys, du casting exceptionnel et de l’équipe de Perry Mason pour leur réimagination d’une franchise aussi précieuse et riche en histoire. Bien que nous ne prévoyions pas de nouvelle saison de la série, nous sommes ravis de continuer à travailler avec les brillants créateurs de la société de production Team Downey sur de futurs projets.

Outre Matthew Rhys, le casting de la saison 2 de Perry Mason comprenait également Juliet Rylance, Chris Chalk, Diarra Kilpatrick, Eric Lange, Justin Kirk, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O’Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin, Tommy Dewey, Shea Whigham, et Wallace Langham. Si la première saison a été bien accueillie par les téléspectateurs et a reçu quelques récompenses, la deuxième saison n’a pas été aussi bien accueillie, mais a reçu plus d’éloges de la part de la presse.