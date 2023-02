Pégases 2023 : l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo dévoile les nominés de la quatrième édition

L'édition 2023 des Pégases du Jeu Vidéo récompensera les meilleures créations françaises, mais également certaines productions étrangères.

La cérémonie des Pégases du Jeu Vidéo 2023, organisée par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo et ses partenaires (le Syndicat National du Jeu Vidéo, le Centre national du cinéma et le FAJV, fonds d’aide au jeu vidéo), se tiendra le 9 mars prochain à 20h à la Cigale, une salle de spectacle basée dans le 18ème arrondissement de Paris, tout en étant retransmise en direct sur Twitch, Le Stream, JVC, Steam et ES1.

La billetterie de la cérémonie des Pégases est officiellement ouverte ! ❗️Billetterie destinée aux professionnel(le)s de l'industrie du jeu vidéo. Prenez vos places dès à présent : https://t.co/zT3kmIKumg pic.twitter.com/683LO9b9RN — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) February 2, 2023

Placés sous le signe du fun et du divertissement et présentés par Salomé Lagresle, les Pégases 2023 accueilleront des personnalités du jeu vidéo, des médias et de la culture qui viendront remettre de nombreux prix pour célébrer le jeu vidéo et au-delà. Des exclusivités, images inédites et performances artistiques et humoristiques viendront ponctuer cette soirée en l’honneur de celles et ceux qui font le jeu vidéo en France et dans le monde.

Les nominés aux Pégases du Jeu Vidéo 2023

Meilleur jeu vidéo

Stray

A Plague Tale : Requiem

Sifu

Meilleur jeu vidéo indépendant

Stray

Sifu

Tinykin

Excellence narrative

Flat Eye

A Plague Tale : Requiem

Syberia : The World Before

Meilleur game design

Sifu

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Tinykin

Excellence visuelle

A Plague Tale : Requiem

Sifu

Stray

Meilleure innovation technologique

Dual Universe

Dune : Spice Wars

Fast Libero

Meilleur univers sonore

Mario + Rabbids Sparks of Hope

A Plague Tale : Requiem

A Musical Story

Meilleur jeu vidéo étudiant

Radiant Dawn

Alaska

Gevaudan 1851

Meilleur jeu vidéo mobile

A Musical Story

Tales Up

Nickelodeon Extreme Tennis

Au-delà du jeu vidéo

Flat Eye

Inua : A Story in Ice and Time

Syberia : The World Before

Meilleur service d’exploitation

Solasta : Crown of the Magister

Airport Simulator : First Class

Tales Up

Meilleur premier jeu vidéo

Stray

Onde

Time Rift

Meilleur jeu vidéo étranger

Elden Ring

Tunic

God of War Ragnarök

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Marvel Snap

Spiritfarer

Idle Siege

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Tunic

Hardspace : Shipbreaker

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Meilleure accessibilité

Arkanoid : Eternal Battle

Steelrising

Tales Up