Pégases 2021 : Microsoft Flight Simulator d’Asobo Studio domine la deuxième édition

L'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo a récompensé les meilleures productions françaises (et étrangères) avec les Pégases du Jeu Vidéo.

Après avoir fait forte impression l’année dernière avec A Plague Tale : Innocence, le studio indépendant bordelais Asobo Studio remet le couvert cette année lors des Pégases 2021 de l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo en raflant trois récompenses importante pour valoriser le travail intense de ses équipes. Simulateur ultra réaliste de pilotage d’avions, le nouvel épisode de la licence Flight Simulator de l’éditeur américain Microsoft est une véritable prouesse technologique et une claque technique. Succès critique et commercial, ce dernier est régulièrement mis à jour avec des contenus inédits afin que les joueurs puissent visiter des lieux célèbres ou inattendus dans une liberté totale.

Le Pégase du Meilleur Jeu Vidéo 2021 est décerné à… @MSFSofficial de @AsoboStudio & @XboxFR ! ✈️✨🎉 #Pegases2021 pic.twitter.com/X9u1BPvXZq — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) March 17, 2021

Les gagnants des Pégases 2021

Meilleur jeu vidéo

Tell Me Why

Microsoft Flight Simulator

WRC 9

Meilleur jeu vidéo indépendant

Haven

There is no Game : Wrong Dimension

Streets of Rage 4

Meilleur jeu vidéo mobile

Spongebob : Patty Pursuit

Pango Bakery

Ordesa

Meilleur premier jeu vidéo

There is no Game : Wrong Dimension

Wolcen : Lords of Mayhem

Shady Part of Me

Meilleur jeu vidéo étudiant

Soul Weaver

Aefen Fall

Symphonia

Au-delà du jeu vidéo

Haven

Tell Me Why

Shady Part of Me

Excellence visuelle

Microsoft Flight Simulator

Othercide

Paper Beast

Meilleur univers sonore

Haven

Double Kick Heroes

Streets of Rage 4

Excellence narrative

Tell Me Why

Haven

There is no Game : Wrong Dimension

Meilleur game design

There is no Game : Wrong Dimension

Scourgebringer

Paper Beast

Meilleur univers de jeu vidéo

Haven

Paper Beast

Tell Me Why

Meilleur personnage

Haven

Shady Part of Me

Tell Me Why

Meilleur service d’exploitation

Just Dance 2021

WRC 9

Microsoft Flight Simulator

Meilleur jeu vidéo étranger

Ori and the Will of the Wisps

Iron Harvest

Yakuza : Like a Dragon

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Kentucky Route Zero

Hades

Raji : An Ancient Epic

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

If Found

Mudrunner

South of the Circle

Prix d’honneur

Éric Chahi (Pixel Reef)

Personnalité de l’année