Pas de suites majeures signées Sony sur PS5 pendant au moins un an

La société mise sur des exclusivités de tierces parties, telles que Final Fantasy VII Rebirth, pour combler le manque.

Tl;dr Sony retardera les sorties de jeux exclusifs jusqu’en 2025.

La division PlayStation se concentrera sur les ventes de logiciels tiers.

Le remplaçant de Jim Ryan en tant que PDG sera Hiroki Totoki en avril.

Les ventes de la PS5, qui ont atteint 8,2 millions d’unités au 3ᵉ trimestre 2023, n’ont pas atteint leur objectif.

Sony reporte les sorties de jeux exclusifs

Sony a annoncé mercredi qu’il n’y aura pas de sorties de nouveaux jeux exclusifs avant 2025. Parmi ces grands titres dont la sortie est reportée, on compte des franchises phares comme “God of War Ragnarök“ et “Marvel’s Spider-Man”.

Concentration sur les ventes de logiciels tiers

En dépit de cette annonce, la firme japonaise se focalisera sur les logiciels de tiers et compte sur leur augmentation progressive. Ainsi, des jeux comme “Final Fantasy VII Rebirth” de Square Enix, ou encore “Silent Hill 2” de Konami seront exclusifs à la PS5.

Changement de direction chez Sony

Hiroki Totoki, président de Sony, remplacera Jim Ryan en tant que PDG de Sony Interactive Entertainment dès le mois d’avril. Malgré une appréciation de la créativité et de la vision de ses studios, il a reconnu qu’il y a toujours place à l’amélioration concernant l’utilisation de capitaux, le calendrier de développement et l’engagement envers le développement.

Des ventes de PS5 en dessous des objectifs

La PS5, qui a atteint 8,2 millions d’unités vendues au 3ᵉ trimestre 2023, se retrouve en deçà des objectifs annoncés. Les prévisions de ventes de la PS5 pour l’année fiscale ont été réduites de 25 à 21 millions d’unités. Sony prévoit une baisse graduelle de ces chiffres pour les années à venir.