Paramount+ annule “Wolf Pack” : Pas de saison 2 malgré une longue attente

Un an après sa première très médiatisée, la série surnaturelle "Wolf Pack" a été annulée par Paramount+. Des sources ont révélé les raisons de cette décision.

Paramount+ met fin à ‘Wolf Pack’

La série d’horreur et de fantaisie de Paramount+, Wolf Pack, n’aura pas de deuxième saison. Cette nouvelle vient confirmer les rumeurs qui circulaient depuis plus d’un an après la première de la série, laissant ses fans dans l’incertitude.

Des obstacles insurmontables

Adaptée des romans d’Edo Van Belkom et mise en scène par Jeff Davis, créateur de Teen Wolf, Wolf Pack suit deux adolescents, Everett (Armani Jackson) et Blake (Bella Shepard), dont les vies sont bouleversées suite à un feu de forêt en Californie qui réveille une créature terrifiante. Malgré les espoirs de Paramount+ de voir l’audience augmenter pour une deuxième saison, les retards causés par les grèves à Hollywood ont joué un rôle crucial dans la décision d’annuler la série. En conséquence, si une deuxième saison avait été commandée, elle n’aurait pas été prête à être diffusée avant près de deux ans après la fin de la première saison.

Des questions sans réponse

La première saison de Wolf Pack s’est terminée sur plusieurs suspenses, maintenant voués à rester sans réponse. Le plus notable concerne le personnage de Kristin Ramsey, interprété par Sarah Michelle Gellar. Longtemps resté en retrait pendant la saison, l’incendiaire criminelle mystérieuse est finalement révélée être une créature surnaturelle elle-même : une louve-garou qui pourrait avoir des intentions malveillantes.

Un potentiel inexploité

Malgré des critiques mitigées, le casting de Wolf Pack a su créer une véritable alchimie, révélant des moments authentiques de potentiel qui resteront malheureusement inexploités. La série a marqué le retour de Sarah Michelle Gellar dans un rôle de premier plan après une pause de près d’une décennie dans sa carrière d’actrice.