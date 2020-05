Paper Mario : Nintendo s’attaque aux origamis pour le nouvel opus sur Switch

Le Royaume Origami sera le nouveau terrain de jeu de Paper Mario pour la console hybride de Nintendo.

Annoncé dans une tranquillité déconcertante, Paper Mario : The Origami King sur Nintendo Switch proposera une aventure totalement inédite avec des visuels uniques, des énigmes, des combats stratégiques et des personnages loufoques (Olivia, Olly). Dans cet opus, le célèbre plombier moustachu aura l’occasion d’utiliser un nouvel accessoire, le Bras multi-pliés. Celui-ci permet d’interagir avec l’environnement en tirant, poussant ou même en décollant certaines parties du décor en 3D. Il sera aussi utile pour les affrontements qui se déroulent désormais dans une arène composée d’anneaux qu’il va falloir faire tourner pour bien positionner les ennemis afin de leur causer un maximum de dégâts.

La bande-annonce de lancement de Paper Mario : The Origami King

Paper Mario : The Origami King sortira le 17 juillet sur Nintendo Switch.

Peach, Mario et Luigi vont s’aventurer pour la première fois dans le festival du royaume consacré aux origamis : “Tout porte à croire que le roi Olly, le souverain autoproclamé du Royaume Origami, a la terrible intention de plier le monde entier à sa volonté, tout le monde en origamis ! Son plan s’annonce déjà terrifiant sur le papier… et seul un véritable héros saura lui infliger un revers ! Dans Paper Mario : The Origami King, Mario va devoir relever un sacré défi, car comme si les choses n’étaient pas déjà assez catastrophiques, le roi Olly a aussi enveloppé le château de la princesse Peach dans des serpentins géants avant de le couper-coller au sommet d’une montagne ! Et il a même plié les sbires de Bowser pour en faire d’implacables origuerriers entièrement dévoués à sa cause !”

Les combats stratégiques de Paper Mario : The Origami King en vidéo