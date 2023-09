Paper Beast revient sur PS5 et PS VR2

Pixel Reef dévoile Paper Beast Enhanced Edition, une version améliorée de l'aventure onirique en réalité virtuelle.

L’esprit créatif du célèbre game designer Eric Chahi (Another World, Heart of Darkness, From Dust) est à l’origine de Paper Beast, un jeu d’exploration ludique sur les big data et la vie sauvage. Dans Paper Beast, les joueurs-explorateurs découvriront un écosystème né de codes perdus et d’algorithmes oubliés. Ils interagiront avec des environnements en constante évolution et noueront des liens délicats avec des créatures émouvantes. Au fil d’une narration tacite, les joueurs interagiront avec une faune fascinante qui adaptera son comportement aux actions du joueur.

Un trailer pour Paper Beast Enhanced Edition

Le studio montpelliérain Pixel Reef a déclaré :

La nouvelle version apporte une multitude d’améliorations, pour exploiter pleinement les capacités de la PS5 et du PSVR2, dont un mode de déplacement continu pour traverser librement les paysages, ainsi qu’une prise en charge du 4k sur PS5 hors VR. La version PS VR2 prend également en charge le HDR pour une qualité d’image VR supérieure aux précédentes itérations. Les deux plateformes proposent désormais des textures très détaillées, en particulier sur l’écoulement du sable et de l’eau, et ajoutent des effets de rayon de lumière. Côté gameplay, le bac à sable est plus étendu, avec un nombre accru de créatures et de plantes qui grandissent et s’embellissent avec le temps.

Paper Beast Enhanced Edition sera disponible sur PS5 et PS VR2 à partir du 27 septembre prochain.