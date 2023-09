Pain Hustlers s’inspire de The Big Short, American Hustle et The Wolf of Wall Street

Emily Blunt et Chris Evans incarnent des représentants pharmaceutiques qui s'empêtrent dans une folle machination criminelle dans Pain Hustlers.

Réalisé par David Yates à partir d’un scénario de Wells Tower, et basé sur le livre du même nom publié en 2022 par Evan Hughes, le film Pain Hustlers suit Liza Drake, une mère célibataire qui vient de perdre son emploi et qui est au bout du rouleau. Une rencontre fortuite avec Pete Brenner, représentant en produits pharmaceutiques, la met sur une trajectoire ascendante sur le plan économique, mais douteuse sur le plan éthique, car elle se retrouve mêlée à une dangereuse affaire de trafic d’influence. La gestion de son patron de plus en plus déséquilibré, l’aggravation de l’état de santé de sa fille et la prise de conscience de la dévastation causée par l’entreprise obligent Liza à reconsidérer ses choix.

Un teaser pour Pain Hustlers

Pain Hustlers sera diffusé exclusivement sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 20 octobre prochain. Le casting est composé d’Emily Blunt (Liza Drake), Chris Evans (Pete Brenner), Catherine O’Hara (Jackie, la mère de Liza), Andy García (Jack Neel), Jay Duplass, Brian d’Arcy James, Chloe Coleman (Phoebe, la fille de Liza), Aubrey Dollar, Amit Shah et Willie Raysor.

Lawrence Grey produit Pain Hustlers pour Netflix via Grey Matter Productions aux côtés de David Yates via Wychwood Media. Lewis Taylor et Ben Everard sont producteurs exécutifs, Cyrus Mojibi, Patrick Wade, tandis que Lawrence Kao et Lloyd Everard sont coproducteurs.