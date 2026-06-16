Padmé a enfin gagné en épaisseur, mais pas dans les films Star Wars

Il a fallu attendre six ans après L’Attaque des clones pour voir une Padmé cohérente. Et c’est The Clone Wars qui a réparé ce que la prélogie avait abîmé.

En bref The Clone Wars répare enfin Padmé

Les films l’avaient trop réduite à Anakin

La série relance aussi son poids politique

Il y a un vrai paradoxe avec Padmé Amidala. Personnage clé de la prélogie, future mère de Luke et Leia, elle n’a pourtant trouvé une écriture vraiment convaincante que six ans après L’Attaque des clones, dans The Clone Wars. Pour une saga aussi obsédée par les lignées et les destins, ça fait tache.

La télé a corrigé un angle mort des préquelles

Au départ, tout était là. Dans La Menace fantôme, Padmé arrive comme une jeune dirigeante brillante, assez maligne pour cacher son identité derrière Sabé, assez courageuse pour risquer sa vie afin de sauver Naboo. On voyait déjà qu’elle pèserait lourd dans la suite, pas seulement comme intérêt amoureux d’Anakin Skywalker.

Le problème, c’est la trajectoire. Plus les films avancent, plus le personnage se resserre autour d’Anakin. Et pas dans le bon sens.

D’une reine brillante à une figure de plus en plus effacée

Dans L’Attaque des clones, Padmé est devenue sénatrice, ce qui promettait une continuité logique. Sauf que sa relation avec Anakin finit par grignoter ce qu’elle avait de plus fort. Le moment le plus gênant reste sa réaction après l’aveu du massacre des Tuskens, hommes, femmes et enfants compris. La Padmé du premier film n’aurait jamais laissé passer ça aussi facilement.

Et La Revanche des Sith en remet une couche. Il reste bien cette grande scène sur la liberté qui meurt sous les applaudissements, mais l’ensemble la réduit surtout à la femme triste d’Anakin. Même sur Mustafar, alors qu’Obi-Wan Kenobi accuse Anakin d’avoir tué des enfants, elle tente encore de partir avec lui. Quant à sa mort, laissée floue par le film, elle colle mal avec ce qu’on connaissait d’elle. Perdre la volonté de vivre, pour un personnage aussi combatif, ça sonne faux.

The Clone Wars lui rend enfin du répondant

C’est là que The Clone Wars change la donne. La série ne rend pas leur couple plus simple, elle le rend plus crédible. Et surtout, elle laisse enfin Padmé demander des comptes à Anakin.

L’exemple le plus net arrive avec Rush Clovis. Quand Anakin le passe presque à tabac à mains nues, Padmé ne banalise pas sa colère. Elle demande une pause dans leur relation. Résultat, leur histoire devient plus rugueuse, mais aussi plus cohérente avec ce qu’elle est censée être, une femme lucide, pas une spectatrice indulgente de ses débordements.

Et surtout, la série se souvient qu’elle est une actrice politique

L’autre correction, elle est politique. The Clone Wars redonne à Padmé une place dans le débat public, dans les négociations, dans la guerre elle-même. Sa relation avec la séparatiste Mina Bonteri la montre même tout près d’obtenir une sortie de crise, avant que Palpatine et Count Dooku ne sabotent cette possibilité.

Ce qui agace, quand même, c’est que La Revanche des Sith avait déjà ce matériau dans ses scènes coupées, avec Bail Organa et Mon Mothma, où Padmé amorçait quasiment la future Rébellion. Le montage final a préféré autre chose. La série, elle, a réparé l’essentiel. Et ça dit aussi quelque chose de Star Wars, parfois ce n’est pas le cinéma qui affine le mieux ses héros, mais la série, là où le temps long permet enfin à un personnage de redevenir lui-même.