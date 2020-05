Pac-Man est le premier jeu multijoueur de la plate-forme Amazon Twitch

Amazon est un géant qui a toujours faim. Le rachat de la plate-forme Twitch allait clairement en ce sens et l’entreprise américaine n’a jamais caché son intention de lui ajouter des fonctionnalités différentes de ce que propose la concurrence, mais toujours dans le monde du jeu vidéo. Nous apprenions notamment la volonté du géant de créer des jeux multijoueurs d’un autre genre.

Amazon Games a démontré qu’il était un studio tout à fait sérieux avec le nouveau jeu de tir baptisé Crucible. Le studio a aussi un MMO en préparation mais le prochain jeu à voir le jour prendra tout son sens sur la plate-forme de streaming Twitch. En effet, Pac-Man Live Studio n’est pas qu’une simple variante du jeu d’arcade culte. Cette version sera jouable directement sur les chaînes Twitch, parfait pour partager davantage entre streamers et abonnés. Ou plus simplement pour jouer entre amis chacun depuis un endroit différent.

Selon l’annonce officielle de Amazon Games, trois modes de jeu seraient disponibles : un mode Infini qui permet aux joueurs de travailler ensemble pour progresser à travers un maximum de niveaux. Il suffit d’un joueur encore en vie pour continuer l’aventure au niveau prochain. Un Créateur de Niveaux permet aux amateurs de concevoir leurs propres labyrinthes et de voter pour les plus populaires. Enfin, le mode Classique vous fera affronter des joueurs du monde entier pour grimper dans le classement. Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été communiquée mais nous fêterons en Juin le 40ème anniversaire du jeu, la période parfaite pour lancer ce Pac-Man Live Studio.

Get ready to chomp pellets, challenge friends and create your own mazes in PAC-MAN LIVE STUDIO directly in our Twitch channel for free! Coming this June in honor of PAC-MAN's 40th Anniversary! Visit https://t.co/BkKrIrC3rx for more information, and follow us for the latest news! pic.twitter.com/Gb4sgWpRuZ

