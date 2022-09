Oxenfree II: Lost Signals est repoussé à 2023

Oxenfree II : Lost Signals est reporté à 2023. Ceci notamment pour pouvoir proposer davantage de localisations. Rendez-vous dans quelques mois.

Netflix est actif sur le marché du jeu vidéo depuis quelque temps maintenant, proposant notamment des jeux mobiles, plus ou moins exclusifs aux abonnés. Et il est aujourd’hui clair que le géant du streaming a de grandes ambitions sur ce segment. Les annonces en ce sens se multiplient, sur des licences souvent emblématiques de la plateforme, le plus souvent des adaptations directes. Aujourd’hui, c’est un jeu très attendu qui fait parler de lui, Oxenfree II : Lost Signals.

Night School Studio a décidé de repousser la sortie de Oxenfree II : Lost Signals. La suite du jeu de 2016 Oxenfree n’arrivera pas avant l’année prochaine, ainsi l’a annoncé le développeur. “Pour que Oxenfree II soit vraiment spécial et offre davantage de localisations, nous avons déplacé la fenêtre de lancement à 2023″, publiait le studio sur Twitter. Cette annonce de report survient juste après celle de Netflix qui annonçait que les abonnés pouvaient télécharger le jeu original gratuitement.

Le géant du streaming avait acquis Night School Studio en 2021. Étant donné le public mondial de Netflix, prendre le temps de localiser le jeu dans davantage de langues est tout à fait sensé. D’ailleurs, la nouvelle “Netflix Edition” dispose d’une prise en charge des sous-titres en plus de 30 langues. Oxenfree II : Lost Signals sera disponible sur Steam, PlayStation 4, PS5 et Nintendo Switch lorsqu’il sera disponible dans le courant de l’année prochaine.

Encore quelques mois de patience et vous pourrez découvrir les nouvelles aventures surnaturelles d’Alex et sa bande d’amis face aux spectres et autres créatures qui peuvent débarquer depuis qu’ils ont ouvert ce satané portail. Si vous ne connaissez pas le jeu original, n’hésitez plus, c’est une très jolie réussite.