Overwatch : le cross-play va prochainement être introduit

L'annonce de l'arrivée prochaine du cross-play pour Overwatch fait sensation.

Le nouveau directeur Aaron Keller annonce que les joueurs PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch vont bientôt pouvoir se réunir sur Overwatch pour de nombreuses parties endiablées sauf dans le mode compétitif, même si le matchmaking regroupe des joueurs PS4, Xbox One et Nintendo Switch dans les parties classées : “Le cross-play arrive bientôt dans Overwatch, permettant aux joueurs de se regrouper et de jouer ensemble. Grâce à la dernière mise à jour globale de Battle.net, les joueurs du monde entier pourront faire équipe, quelle que soit leur plateforme préférée. Avec le lancement du cross-play, tous les joueurs devront créer un compte Battle.net et lier leurs comptes de console appropriés. Avec le lancement du cross-play, tous ceux qui se connecteront à Overwatch d’ici la fin de l’année 2021 recevront une boîte de butin en or pour fêter ça.”

Si la date de l’arrivée du cross-play dans Overwatch n’est pas connue pour le moment, l’éditeur américain Blizzard Entertainment explique la marche à suivre pour lier son compte Battle.net à celui d’une console PlayStation, Nintendo ou Xbox.

Étape 1 : Rendez-vous sur Battle.net

Étape 2 : Créez un compte Battle.net gratuitement

Étape 3 : Une fois que vous avez créé votre compte Battle.net, accédez aux paramètres de votre compte

Étape 4 : Cliquez sur la section « Connexions » sous Paramètres du compte et liez votre console

