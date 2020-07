Outcasters : Splash Damage dévoile son exclusivité Google Stadia

Splash Damage dévoile Outcasters, un jeu compétitif multijoueur exclusivement développé pour la plateforme cloud gaming de Google.

Attendu pour la fin de l’année sur Google Stadia, Outcasters est le fruit de la collaboration entre Splash Damage et Stadia Games and Entertainment : “Soyez le dernier joueur debout dans ce jeu de combat à huit joueurs, adorablement frénétique et rapide, qui met à l’épreuve votre vitesse et votre créativité. Traversez les arènes et courbez vos tirs pour vaincre vos adversaires de manière créative. Avec des Outcasters personnalisables et toutes sortes de power-ups, place à un jeu d’arène multijoueur chaotique et amusant qui donne un tout nouveau sens au hook-shot.”

Un trailer pour Outcasters

La filiale de Leyou Technologies est partie de loin avec d’être un studio avec un certain potentiel, même si Outcasters n’est pas l’un de ses plus grands projets : “Splash Damage est né des jeux en ligne compétitifs et nous avons porté cet esprit avec nous. De trois amis codant dans une chambre à coucher, nous sommes maintenant plus de 300 amis à créer des expériences AAA de premier plan avec certaines des franchises les plus aimées du monde ainsi que nos propres créations uniques.”