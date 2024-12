Our Little Secret fait sensation sur Netflix avec Lindsay Lohan

Lindsay Lohan s'impose une fois de plus comme la star incontournable des comédies romantiques de Noël sur la plateforme de streaming Netflix avec son dernier film, Our Little Secret.

Un retour réussi sur Netflix

Après son grand retour avec Falling for Christmas en 2022, Lindsay Lohan réitère l’exploit en 2024 avec Our Little Secret, un film de Noël qui a immédiatement séduit un large public. Disponible pendant le week-end de Thanksgiving, le film a rapidement grimpé en tête des classements mondiaux et domestiques de Netflix. Bien que la critique n’ait pas été unanime, cette comédie romantique a trouvé son public, prouvant une fois de plus que Lindsay Lohan est une star incontournable du genre. Les abonnés de la plateforme de streaming semblent apprécier la familiarité et la légèreté des films de Noël, d’autant plus lorsque Lohan en est l’héroïne.

Un rôle qui lui va comme un gant

Dans Our Little Secret, Lindsay Lohan incarne Avery, une femme dont les projets de vacances parfaits sont perturbés par la présence inattendue de son ex-petit ami, Logan, joué par Ian Harding. Le film suit la traditionnelle recette des comédies romantiques : une situation chaotique, des rires, des moments émouvants et, bien sûr, une histoire d’amour. Lindsay Lohan, avec sa capacité à apporter à la fois humour et émotion, s’impose comme l’élément central de cette œuvre festive. Son personnage fait preuve de vulnérabilité et de charme, caractéristiques qui ont marqué sa carrière, et les fans de longue date retrouveront même un clin d’œil à Mean Girls grâce à l’apparition de Tim Meadows.

Des critiques partagées, mais des audiences au rendez-vous

Comme souvent pour les films de Noël sur Netflix, Our Little Secret divise la critique. Avec un score de seulement 42% sur Rotten Tomatoes, le film n’a pas conquis tous les experts, qui lui reprochent un scénario prévisible et rempli de clichés. Malgré cela, la production a rapidement su séduire les spectateurs, obtenant une note d’audience de 66%. Les films de Noël de Netflix, souvent caractérisés par des intrigues familières et des rebondissements attendus, plaisent à un large public qui recherche un divertissement léger et sans prise de tête. Lindsay Lohan parvient ainsi à offrir exactement ce que les spectateurs attendent : du confort et de la chaleur en cette saison festive.

Une place de choix pour Lindsay Lohan sur Netflix

Ce succès auprès du public ne fait que renforcer la position de Lindsay Lohan sur Netflix, où elle semble avoir trouvé sa niche dans les comédies romantiques de Noël. Bien que ses films ne récoltent pas tous les éloges des critiques, ils ont l’avantage d’attirer un large public en quête de films réconfortants. Lindsay Lohan, avec son contrat en cours avec la plateforme, pourrait bien devenir une figure récurrente des fêtes de fin d’année sur Netflix. À l’heure où les films de Noël occupent une place de choix dans les programmations de fin d’année, la star de Freaky Friday pourrait continuer à enchaîner les rôles de comédie romantique, confortant ainsi son statut de reine des films de Noël modernes.