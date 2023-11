Mean Girls revient au cinéma avec une comédie musicale

Paramount Pictures revisite le film culte Mean Girls.

Réalisée par Arturo Perez Jr. et Samantha Jayne à partir d’un scénario de Tina Fey, basé sur l’adaptation musicale de Broadway de 2018 qui est elle même inspirée par le film de 2004 du réalisateur Mark Waters, la nouvelle version cinématographique de Mean Girls explique comment Cady Heron, une nouvelle élève à l’école secondaire North Shore High School, se retrouve à côtoyer l’élite de la chaine alimentaire sociale, les filles populaires appelées “Les Plastiques”, dirigé par leur queen Regina George et ses sous-fifres Gretchen et Karen. Mais quand Cady a un crush sur Aaron, elle ne réalise pas tout de suite qu’elle vient de commettre une grosse erreur, sa nouvelle copine va rapidement se transformer en ennemie. Cady décide alors de renverser l’ordre établi avec l’aide de ses amis “losers”, Janis et Damian.

Un trailer pour Mean Girls

Mean Girls sortira au cinéma le 10 janvier 2024. Le casting est composé d’Angourie Rice (Cady Heron), Reneé Rapp (Regina George), Auliʻi Cravalho (Janis ‘Imi’ike), Jaquel Spivey (Damian Hubbard), Bebe Wood (Gretchen Wieners), Avantika Vandanapu (Karen Shetty), Christopher Briney (Aaron Samuels), Tina Fey (Mme Norbury), Tim Meadows (principal Duvall), Jenna Fischer (Mme Heron), Busy Philipps (monsieur George), Mahi Alam (Kevin Ganatra), Connor Ratliff (monsieur Rapp), Jon Hamm (coach Carr) et Ashley Park.

La musique est de Jeff Richmond et les paroles de Nell Benjamin. Lorne Michaels produit Mean Girls pour Paramount Pictures. A noter que Broadway Video et Little Stranger sont également impliqués.