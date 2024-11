5 films d’action de Noël dans le même style que Red One

Découvrez cinq films d'action de Noël encore meilleurs que "Red One" pour pimenter vos festivités hivernales.

Tl;dr Le film de Noël « Red One » a du mal à séduire.

Il est critiqué pour son manque d’originalité et son budget surdimensionné.

Cinq autres films de Noël offrent des alternatives plus satisfaisantes.

Un accueil mitigé pour « Red One »

Imaginez Dwayne “The Rock” Johnson et Chris Evans réunis dans un film d’action de Noël à gros budget, tentant de faire pour les fêtes ce que l’univers cinématographique Marvel a fait pour les super-héros. Un succès garanti, n’est-ce pas ? Pourtant, depuis sa sortie la semaine dernière, « Red One » peine à convaincre.

Avec un score décevant de 33% sur Rotten Tomatoes et des recettes au box-office inférieures à son budget colossal, le film a du mal à trouver son public. Bien qu’il tente d’apporter un nouvel angle au genre traditionnel des films de Noël, « Red One » semble plutôt « bruyant, vide et hideux », comme je l’ai mentionné dans ma critique.

Des alternatives plus convaincantes

Néanmoins, si « Red One » échoue dans sa tentative de créer un nouveau classique de Noël, d’autres films réussissent à ajouter du suspense, de l’action et des rebondissements inventifs à la formule traditionnelle des fêtes. Voici cinq alternatives plus satisfaisantes :

« Violent Night » : Ce film d’action de Noël n’hésite pas à être méchant, sanglant et sarcastique, en assumant pleinement son absurdité.

: Ce film d’action de Noël n’hésite pas à être méchant, sanglant et sarcastique, en assumant pleinement son absurdité. « Krampus » : Ce film d’horreur utilise le personnage de Krampus comme une menace qui rassemble les membres d’une famille dysfonctionnelle.

: Ce film d’horreur utilise le personnage de Krampus comme une menace qui rassemble les membres d’une famille dysfonctionnelle. « Santa’s Slay » : Ce film d’horreur comique voit Bill Goldberg incarner un Père Noël vindicatif et mortel.

: Ce film d’horreur comique voit Bill Goldberg incarner un Père Noël vindicatif et mortel. « Klaus » : Avant de jouer le Père Noël dans « Red One », J.K. Simmons endossait ce rôle dans ce film Netflix, bien plus satisfaisant.

: Avant de jouer le Père Noël dans « Red One », J.K. Simmons endossait ce rôle dans ce film Netflix, bien plus satisfaisant. « Arthur Christmas » : Ce film d’animation charmant de Aardman offre une opération au Pôle Nord bien plus immersive et astucieuse que celle de « Red One ».

Alors, si vous cherchez à ajouter une touche d’excitation à vos films de Noël, ces alternatives à « Red One » pourraient être tout ce dont vous avez besoin. Après tout, le meilleur cadeau que l’on puisse offrir est un bon moment en famille autour d’un film de Noël captivant.