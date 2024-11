Top 5 des thrillers de Noël à voir immédiatement

Découvrez les cinq meilleurs thrillers de Noël à regarder en streaming sans plus attendre.

Tl;dr Les thrillers de Noël offrent une alternative aux films traditionnels.

Cinq thrillers de Noël recommandés disponibles sur différentes plateformes de streaming.

Les films varient en genre, allant de l’action à l’horreur psychologique.

Un Noël pas comme les autres

La période des fêtes est généralement associée à des films de Noël douillets, remplis de moments réconfortants, de chocolat chaud et de romance fromagère qui ne vieillit jamais. Cependant, pour ceux qui cherchent à pimenter les choses cette année, pourquoi ne pas essayer quelque chose d’un peu plus palpitant?

Les thrillers de Noël offrent toujours beaucoup de plaisir festif, et ils ne doivent pas forcément être trop sombres (bien que beaucoup d’entre eux basculent dans le territoire de l’horreur). Ces films apportent non seulement l’esprit des fêtes, mais vous tiennent également en haleine avec des rebondissements inattendus et un humour déjanté.

Cinq thrillers de Noël à voir absolument

De Santa Claus devenant un héros d’action improbable à une invasion de domicile inattendue (non, ce n’est pas « Maman, j’ai raté l’avion »), les thrillers de Noël prouvent qu’il y a plus d’une façon de profiter de la saison. Alors, voici cinq des meilleurs thrillers de Noël à regarder dès maintenant sur certains des meilleurs services de streaming.

‘Violent Night’ (2022)

“Violent Night” est un thriller de Noël que je regarderai chaque décembre. Cette chevauchée d’action se déroule la veille de Noël, lorsqu’un groupe de mercenaires, dirigé par le Scrooge maléfique de John Leguizamo, fait irruption dans le domaine de la riche famille Lightstone, les prenant en otage pour voler des millions dans leur coffre-fort. À voir sur Starz

‘Better Watch Out’ (2016)

“Better Watch Out” est un thriller psychologique à l’humour noir qui se déroule dans un quartier suburbain apparemment idyllique pendant la saison de Noël. Disponible sur Peacock

‘Black Christmas’ (1974)

“Black Christmas” est un thriller d’horreur précurseur qui se déroule, bien sûr, pendant la saison des fêtes. Regardez-le sur Prime Video

‘The Lodge’ (2019)

“The Lodge” est un thriller psychologique qui tourne autour de Grace (Riley Keough), la future belle-mère de deux enfants, Aidan (Jaeden Martell) et Mia (Lia McHugh). Disponible à l’achat ou à la location sur Amazon

‘Fatman’ (2020)

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus comique, “Fatman” est un excellent choix. À voir sur Peacock