Pourquoi Netflix a-t-il annulé Kaos après une seule saison ?

Malgré des attentes élevées, la série télévisée Kaos n’aura duré qu’une seule saison sur Netflix : une décision qui soulève de nombreuses interrogations.

Tl;dr Kaos a été annulée par Netflix après une seule saison en raison de son échec à attirer un large public.

Les coûts de production élevés et les critiques mitigées ont également pesé dans la balance.

Cette annulation reflète la priorité de Netflix pour les projets à succès immédiat et à large portée.

Une ambition narrative audacieuse, mais risquée

La série Kaos créée par Charlie Covell par avait pour ambition de moderniser les mythes grecs à travers une approche contemporaine, mêlant humour noir, drame et fantastique. Bien que ce concept intriguant ait suscité l’enthousiasme initial, il représentait également un pari risqué. Les séries ambitieuses doivent souvent jongler entre un récit complexe et une accessibilité pour un large public, un équilibre que Kaos semblait ne pas avoir trouvé. L’approche narrative et les thématiques proposées, bien que riches, auraient pu paraître trop denses ou ésotériques pour le public moyen de Netflix.

Des audiences en demi-teinte

Les audiences jouent un rôle crucial dans la pérennité des séries sur la plateforme de streaming Netflix. Si Kaos a bénéficié d’une forte campagne marketing et d’une curiosité initiale, les chiffres de visionnage n’auraient pas été à la hauteur des attentes de la plateforme. Les critiques, souvent mitigées, ont probablement contribué à refroidir une partie du public. De plus, la concurrence féroce avec d’autres séries populaires a pu détourner l’attention de Kaos, limitant sa capacité à construire une base de fans solide dès ses débuts. Kaos détient actuellement un taux d’approbation critique de 76% sur Rotten Tomatoes, avec une note d’audience légèrement meilleure, soit 83%. Bien que la série soit considérée comme bonne, cela n’a pas suffi pour la sauver.

Un coût de production élevé

Avec ses décors mythologiques, ses effets spéciaux et un casting de qualité, Kaos représentait un investissement conséquent. Netflix, connu pour mesurer scrupuleusement le rapport entre coût et performance, aurait jugé que la série ne justifiait pas une deuxième saison. Dans un contexte où la plateforme rationalise ses dépenses, les productions coûteuses qui ne rencontrent pas un succès immédiat sont souvent les premières à être annulées.

Une stratégie évolutive chez Netflix

L’annulation de Kaos reflète également une tendance plus large dans la stratégie de Netflix. Ces dernières années, la plateforme a souvent privilégié des projets capables de capter immédiatement l’attention ou de créer un phénomène culturel. Dans ce contexte, Kaos, avec son approche plus niche et ses thèmes profonds, n’a peut-être pas réussi à s’intégrer dans ce modèle. Netflix semble aussi accorder plus d’importance aux données qu’à l’appréciation artistique ou à la fidélité des fans.

On en pense quoi ?

En mettant fin à la série Kaos après une seule saison, Netflix a une nouvelle fois démontré que l’ambition créative doit s’accompagner d’un large soutien populaire pour survivre. Bien que la série ait proposé une relecture originale des mythes grecs, son échec à capter un large public et à générer les audiences attendues a sans doute pesé dans la balance. Cette annulation soulève la question de savoir si une plus grande patience aurait permis à Kaos de se développer, mais elle montre également que sur les plateformes de streaming, seul le succès immédiat semble avoir de l’importance.