Escroquerie massive sur Netflix : vol d’informations de compte et de carte de crédit dans 23 pays

Une vaste arnaque sur Netflix dérobe les informations de compte et de carte de crédit des utilisateurs dans 23 pays différents

Tl;dr Une campagne de phishing par SMS vise les utilisateurs de Netflix.

Les utilisateurs sont trompés pour révéler leurs informations personnelles et financières.

Des mesures de sécurité sont recommandées pour se protéger contre de telles escroqueries.

Une vaste campagne de phishing cible les utilisateurs de Netflix

D’après un rapport de Bitdefender, une vaste campagne de phishing par SMS a récemment ciblé les utilisateurs de Netflix dans 23 pays, dans le but de voler leurs identifiants de connexion, informations personnelles et même leurs données de carte de crédit.

Le Modus Operandi des escrocs

Selon un article de blog de la firme de cybersécurité, cette campagne d’intimidation, qui aurait débuté en septembre, est une méthode couramment utilisée pour tromper les clients en leur faisant croire qu’ils n’ont pas payé leur abonnement et que leur compte sera bientôt suspendu.

Les escrocs envoient un SMS aux victimes potentielles, leur fournissant un lien à cliquer pour authentifier leur compte. Ils sont également invités à mettre à jour leurs informations de carte de crédit afin de maintenir leur compte à jour. Comme on peut le deviner, ces détails sensibles ne sont pas destinés à Netflix. Au contraire, ils seront remballés et vendus sur le dark web.

Une menace à l’échelle mondiale

Cette campagne de phishing par SMS semble s’être propagée à 23 pays, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Australie, en Grèce et au Portugal. Bien que le lien paraisse authentique de prime abord, certains destinataires seront suffisamment avertis pour éviter de cliquer. Cependant, l’urgence créée par la menace de perdre l’accès à un compte Netflix peut pousser des utilisateurs moins informés à cliquer sur le lien et à entrer leurs informations.

Il est important de savoir que Netflix ne contacte pas ses clients par SMS et que la plupart des entreprises ne le font pas non plus. Bien qu’il n’offre pas d’authentification à 2 facteurs pour une sécurité supplémentaire, il existe d’autres moyens de se protéger et de protéger son compte.

Assurez-vous d’avoir une solution de sécurité, comme l’un des meilleurs logiciels antivirus ou l’une des meilleures applications antivirus pour Android, installée sur vos appareils pour vous protéger contre les logiciels malveillants et les menaces.

N’ouvrez jamais de liens provenant d’expéditeurs inconnus. En cas de doute, n’ouvrez pas le lien, mais consultez manuellement un site web en tapant son adresse dans la barre de recherche de votre navigateur.

Conclusion

Les pirates et les escrocs aiment se faire passer pour Apple, Microsoft et toutes les autres grandes marques technologiques, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient commencé à utiliser Netflix comme appât dans leurs attaques, surtout à l’approche des fêtes. Il est de votre responsabilité de vérifier chaque email, SMS et même message sur les réseaux sociaux que vous recevez. Cependant, si vous restez vigilant et évitez de cliquer sur des liens suspects, vous et votre compte Netflix serez en sécurité.