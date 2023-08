Oui, les gens font l'amour dans les voitures autonomes (et ce n'est pas confortable). Pour l'heure, les règles sont encore ambiguës.

Faire l’amour dans une voiture en mouvement soulève des questions de légalité et de sécurité, mais la seule chose qui semble empêcher les couples de le faire, apparemment, était la présence du conducteur. Depuis peu, les robotaxis peuvent opérer dans la ville de San Francisco, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu’à présent, les véhicules autonomes (AV) n’étaient autorisés que de 22 h à 6 h du matin sans autorisation spéciale. Aujourd’hui, des sociétés comme Waymo et Cruise peuvent transporter des passagers à tout moment de la journée.

Selon un article de The San Francisco Standard, certains clients en profitent pour s’envoyer en l’air. The Standard a interrogé plusieurs couples qui disent avoir fait l’amour dans des robotaxis, plus précisément Cruise, pas Waymo. Les noms de ces personnes ont été changés, mais The Standard a pu vérifier que ces courses ont bien eu lieu.

Alex et Megan se souviennent que cette aventure ne fut pas franchement confortable, mais que c’était excitant. “Le fait que nous étions dehors, presque en public, avec le fait que c’était mal, cela rendait le tout plus fun et excitant”, expliquait Megan à The Standard.

Pour l’heure, les règles sont encore ambiguës

Mais le sexe est-il autorisé dans les robotaxis ? Waymo et Cruise n’ont pas communiqué explicitement sur le sujet et leurs règles à l’un comme à l’autre n’y font pas spécifiquement mention. Dans les règles de la communauté de Cruise, il y a certains points concernant le comportement respectueux à avoir dans un AV, dont le fait de ne pas engager d’activités qui soient “irrespectueuses, offensantes ou inappropriées envers les autres”, à l’intérieur comme à l’extérieur du véhicule. Il y a aussi des directives concernant la propreté et le contrôle du bruit, mais rien au sujet du sexe.

Les règles de Waymo demandent aussi aux passagers d’être respectueux envers la voiture et de la garder propre, mais là non plus, aucune mention du sexe. Fumer et vapoter n’est pas autorisé dans les véhicules Waymo ou Cruise, et Waymo interdit explicitement l’alcool. Dans la mesure où les AV sont encore tout récents, la réglementation est encore ambiguë et sujette aux changements.

Bien que le sexe ne soit donc pas expressément interdit, l’activité des passagers est surveillée dans la voiture. Il y a des caméras à l’intérieur (et à l’extérieur) des véhicules Waymo et Cruise. D’après les deux sociétés, pour la sécurité et la maintenance, mais les risques que votre petite sauterie soit enregistrée sont élevés. De plus, les vitres n’étant pas teintées, les gens à l’extérieur ont de grandes chances de pouvoir vous observer.

The Standard citait un article de 2019 concernant les véhicules autonomes et l’avenir du tourisme urbain, disant que le sexe et le travail du sexe dans ces voitures serait un phénomène de plus en plus important. L’article prédisait même que les AV remplaceront les “hôtels à l’heure” et ceux-ci seront donc très surveillés pour éviter le sexe et la drogue à l’intérieur.

Nous n’en sommes pas encore là, mais si le témoignage d’Alex et Megan peut être d’une quelconque indication, faire l’amour dans une voiture sans chauffeur pourrait devenir une nouvelle mode.