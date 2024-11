Oubliez Fallout, la prochaine adaptation TV de jeu vidéo par Amazon est production

La prochaine grande adaptation télévisée de jeu vidéo d'Amazon, qui n'est plus "Fallout", est désormais en production.

Tl;dr Amazon développe une adaptation du jeu vidéo « Mass Effect ».

Le scénariste Daniel Casey et le producteur Ari Arad sont impliqués.

La date de sortie sur Prime Video reste inconnue.

Amazon se lance dans l’adaptation de « Mass Effect »

Après le succès retentissant de « Fallout », Amazon se prépare à relever un nouveau défi en transformant un autre jeu vidéo populaire en série télévisée. Selon un rapport de Variety, le géant du streaming a commencé le développement de sa version de « Mass Effect », le célèbre jeu de rôle spatial de BioWare.

Une équipe de production prometteuse

Si les détails sont encore minces, nous savons que Daniel Casey, auteur de « F9: The Fast Saga », a été recruté pour écrire le scénario. Parmi les producteurs exécutifs, on compte Mike Gamble de BioWare et Ari Arad, ce dernier ayant une expérience notable dans l’adaptation de jeux vidéo, avec des titres comme « Uncharted » et, pour le meilleur ou pour le pire, « Borderlands ».

Le retour de Commander Shepard ?

La manière dont va se dessiner cette série télévisée « Mass Effect » suscite déjà la curiosité. La saga de jeux, qui doit beaucoup à « Star Trek », n’a pas connu de nouvelle entrée depuis « Mass Effect: Andromeda » en 2017. Il reste à voir si Amazon MGM Studios restera fidèle aux jeux ou choisira une direction différente. De son côté, BioWare a laissé entendre qu’un cinquième jeu « Mass Effect » pourrait voir le retour du célèbre protagoniste, Commander Shepard.

Malgré les risques, l’adaptation de jeux vidéo peut s’avérer payante, comme le montre l’exemple de « Borderlands ». « Mass Effect », avec son univers riche, offre un matériau plus que suffisant pour créer une série de science-fiction très regardable, surtout si Amazon investit un budget conséquent dans la création de cet univers.

Une attente encore longue

Malheureusement, nous ignorons encore quand « Mass Effect » sera disponible sur Prime Video. Alors que la saison 2 de « Fallout » est officiellement en cours de production sans date de sortie fixée, nous pourrions attendre jusqu’en 2025, voire 2026, pour voir ces nouvelles aventures. En attendant, voici les 7 meilleures adaptations de jeux vidéo à voir en streaming dès maintenant.