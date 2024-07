Mass Effect 4 doit abandonner un élément fondamental de son RPG

Pour moderniser l'expérience RPG, Mass Effect 4 devrait se détacher des traditionnels choix moraux binaires. En adoptant une approche plus nuancée, le jeu offrirait des narrations plus profondes et immersives.

Tl;dr La franchise Mass Effect de BioWare est renommée pour sa notion de morale.

La morale est mesurée par un système avec des choix.

D’autres jeux utilisent également cette échelle de moralité.

Mass Effect 4 pourrait introduire une échelle de morale plus nuancée.

La spécificité morale de Mass Effect

Dans l’univers des jeux de rôle, la franchise Mass Effect se distingue par son approche unique de la morale. L’un des piliers des trois premiers jeux était l’échelle de moralité, reflétant la réputation du joueur en fonction de ses choix précédents. Ce baromètre déterminait le caractère du protagoniste, le Commandant Shepard, ainsi que les options qui lui étaient offertes.

Un système binaire de moralité

Le système de moralité se présente sous une forme binaire. Le joueur accumule des points de réputation en tant que parangon ou renégat. Les points de parangon sont obtenus grâce à des actions positives, tandis que les points de renégat sont attribués pour des choix risqués ou malveillants. Ce système, bien que limité, offre une représentation claire de l’impact des choix du joueur.

Un modèle répandu dans d’autres jeux

Mass Effect n’est pas le seul à utiliser ce système. D’autres jeux, comme Fallout 3 ou Red Dead Redemption 2, fonctionnent également sur cette échelle de moralité. C’est un mécanisme bien compris dans les jeux de rôle et il fait partie intégrante de l’identité de la trilogie originale Mass Effect.

Mass Effect 4 : vers une échelle de moralité plus nuancée ?

Un des reproches faits à l’échelle de moralité binaire est son manque de nuances. La franchise Mass Effect pourrait adopter une approche plus complexe, notamment compte tenu de son accent sur les choix difficiles et la construction de personnage. Dans Mass Effect 4, les créateurs du jeu pourraient avoir l’occasion de réinventer cette partie de l’identité de la franchise et de créer un système plus sophistiqué pour représenter les choix moraux.