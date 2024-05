Le succès de la série Fallout relance l’intérêt pour Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas bénéficie d'un regain d'intérêt suite au triomphe de la série télévisée Fallout.

Un nouvel élan pour Fallout: New Vegas

Malgré son ancienneté, Fallout: New Vegas, développé par Obsidian Entertainment, a bénéficié d’un regain d’intérêt grâce à la série télévisée Fallout diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Contrairement à Fallout 4, plus récent mais situé dans le Massachusetts, Fallout: New Vegas offre une expérience narrative proche de l’ambiance de la série, ancrée dans le désert de l’Ouest américain.

Une communauté de moddeurs active

Bien que Bethesda, l’actuel propriétaire de la franchise, n’ait pas particulièrement encouragé les joueurs à se tourner vers Fallout: New Vegas, la communauté de moddeurs du jeu reste très active. Cette dernière a produit près de 200 nouveaux mods en une semaine seulement via le site Nexus Mods. Ces modifications, bien que variées, enrichissent considérablement l’expérience de jeu.

Des mods inspirés de la série Fallout

À l’instar de Fallout 4, Fallout: New Vegas a vu fleurir des mods directement inspirés de la série. Des exemples notables incluent le mod “New Vegas Animation Overhaul – Guns”, qui revoit en profondeur les animations des armes à feu, ou encore “Fallout TV – The Ghoul’s Handcannon”, qui ajoute le revolver du personnage de Walton Goggins.

Un avenir prometteur pour Fallout: New Vegas

L’avenir s’annonce radieux pour Fallout: New Vegas. L’engouement autour de la série télévisée, couplé à l’activité constante des moddeurs, assure la pérennité du jeu. De plus, des mods novateurs sont en cours de développement, comme “Nova Arizona – A Legion Lands Expansion”, qui promet d’élargir considérablement l’univers du jeu.