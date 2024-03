Où regarder tous les films et séries du MonsterVerse ?

Voici comment et où visionner chaque films et séries du MonsterVerse, l'univers cinématographique consacré aux célèbres kaijus produit par Legendary Pictures en collaboration avec Warner Bros. et la Tōhō.

Tl;dr La franchise MonsterVerse de Legendary Pictures est très populaire.

Les films sont disponibles sur différentes plateformes de streaming.

La prochaine sortie est Godzilla x Kong: The New Empire.

Il est également possible de louer ou d’acheter les films.

L’univers cinématographique MonsterVerse

Le cinéma contemporain est marqué par la montée en puissance des univers partagés. L’un des plus populaires reste le MonsterVerse de Legendary Pictures qui regroupe des kaijus comme King Kong, Godzilla ou encore Mothra.

Le début de l’aventure MonsterVerse

L’odyssée MonsterVerse a commencé avec Godzilla en 2014. Ce film a posé les bases d’un vaste univers Kaiju qui a continué de se développer avec des films comme Kong: Skull Island et Godzilla: King of the Monsters. Le prochain grand crossover, Godzilla x Kong: The New Empire, est très attendu. Pour se préparer, il est possible de revoir tous les films et séries du MonsterVerse.

Où regarder les films et les séries du MonsterVerse ?

Netflix propose le premier film de la franchise, Godzilla (2014). Hulu a dans son catalogue Godzilla: King of the Monsters et Godzilla vs. Kong. Malheureusement, Kong: Skull Island n’est actuellement pas disponible en streaming, mais il peut être loué sur des plateformes comme Vudu, Apple TV et Google Play. Enfin, la première série live-action de la franchise, Monarch: Legacy of Monsters, est une exclusivité Apple TV+.

Les autres options pour voir les films du MonsterVerse

Malgré la dispersion des films sur les différentes plateformes de streaming, il est possible de les louer ou de les acheter sur diverses plateformes numériques. Les prix de location et d’achat sont généralement similaires sur YouTube, Amazon Prime Video, Vudu, Apple TV et Google Play.