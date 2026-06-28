OpenAI déploie sa stratégie à grande échelle en Inde

OpenAI confie l’Inde à Prabhjeet Singh, ex-patron d’Uber dans la région. Un signal très clair, alors que le pays devient un terrain clé de l’IA.

En bref OpenAI nomme son premier patron pour l’Inde.

Prabhjeet Singh quittera Uber en septembre 2026.

Le marché indien devient crucial pour l’IA.

L’Inde est en train de devenir un morceau très sérieux de la bataille mondiale autour de l’IA générative. Et OpenAI vient de le confirmer avec un move assez net: l’entreprise recrute Prabhjeet Singh, ex-président d’Uber India et South Asia, pour prendre la tête de ses opérations dans le pays.

L’Inde, nouveau terrain de jeu géant pour l’IA

Si OpenAI pousse autant, ce n’est pas pour la déco. Le groupe considère déjà l’Inde comme son deuxième plus gros marché après les États-Unis. Vu la taille du pays, sa base massive de développeurs, plus d’un milliard d’internautes et la montée très rapide de la demande pour l’IA, on comprend vite pourquoi.

Et la concurrence a bien vu la même chose. Anthropic a ouvert un bureau à Bengaluru fin 2025, puis a nommé cette année Irina Ghose, ancienne directrice générale de Microsoft India, à la tête de ses activités locales. Clairement, personne ne veut rater ce marché.

Prabhjeet Singh arrive pour piloter toute la machine

Chez OpenAI, Prabhjeet Singh sera le premier managing director pour l’Inde. Il rejoindra l’entreprise en septembre, après avoir annoncé vendredi son départ d’Uber, et reportera à Kiran Mani, managing director pour l’Asie-Pacifique.

Son périmètre est large. Très large. Il devra suivre la performance d’OpenAI dans le pays sur la croissance grand public, l’adoption en entreprise, les partenariats, les échanges avec les régulateurs et les opérations. En gros, tout ce qui compte quand une boîte veut vraiment s’installer.

OpenAI accélère déjà sur le terrain

Cette nomination ne tombe pas de nulle part. OpenAI a ouvert son premier bureau à New Delhi en août dernier. Et plus tôt cette année, l’entreprise a indiqué vouloir aussi lancer de nouveaux bureaux à Mumbai et Bengaluru.

Le renfort humain avait commencé avant ça. En 2024, OpenAI avait recruté Pragya Misra, passée par Truecaller et Meta, pour gérer les affaires publiques et les partenariats, avant d’élargir son rôle à la stratégie et aux affaires globales l’an dernier. Plus tôt encore, Rishi Jaitly, ex-responsable de Twitter India, avait rejoint le groupe comme senior adviser pour aider au dialogue avec le gouvernement indien sur la politique liée à l’IA.

Partenariats, data centers, recrutement: le déploiement est déjà lancé

Sur le terrain, OpenAI a multiplié les accords ces derniers mois dans le streaming web, les paiements en entreprise, l’enseignement supérieur et le commerce dopé à l’IA. Le groupe participe aussi à la montée en puissance des data centers dans le pays.

Il s’appuie déjà sur des partenaires de poids comme Reliance et Tata Group, tout en mettant en avant l’adoption rapide de ChatGPT en Inde. Et côté embauches, la liste parle d’elle-même: ingénieurs de déploiement IA, ingénieurs développeurs, responsable marketing développeurs, directeur partenaire ou encore ingénieurs solutions. Bref, le chantier est lancé, et il n’a rien d’un test.