OpenAI bascule vers une structure à but lucratif pour attirer des investisseurs

La course à l’intelligence artificielle pousse OpenAI à adopter une nouvelle gouvernance plus flexible et attractive.

Tl;dr OpenAI passe à une structure à but lucratif.

L’organisation à but lucratif coexistera avec une branche philanthropique dédiée à des initiatives sociales.

Ce changement vise à répondre aux besoins financiers croissants tout en poursuivant son développement technologique.

Un changement de structure pour une vision ambitieuse

OpenAI a décidé de remplacer sa structure actuelle par une organisation contrôlée par une entité à but lucratif. Cette transformation s’accompagne de l’objectif de devenir une Public Benefit Corporation (PBC) d’ici 2025. Cette structure hybride vise à conjuguer la recherche de profits avec un engagement envers le bien commun. La PBC contrôlera les opérations et les activités commerciales d’OpenAI, tandis que l’entité à but non lucratif conservera une participation minoritaire sans rôle de supervision. Ce modèle reflète les ambitions d’OpenAI de mobiliser des capitaux tout en conservant une mission sociétale forte.

Le rôle persistant de la division non lucrative

Malgré cette transition, la composante à but non lucratif d’OpenAI continuera d’exister avec une mission claire. Elle se concentrera sur des initiatives caritatives dans des secteurs clés comme la santé, l’éducation et la science. Avec son propre leadership indépendant, cette entité vise à devenir l’une des organisations philanthropiques les mieux dotées de l’histoire. En séparant les responsabilités opérationnelles et philanthropiques, OpenAI souhaite maximiser son impact dans ces domaines cruciaux. Cela permet également d’atténuer les critiques sur la perte d’indépendance de sa mission initiale.

Les raisons économiques derrière le virage

OpenAI justifie cette transition par le besoin de capitaux massifs pour poursuivre ses recherches sur l’intelligence artificielle. La concurrence dans ce secteur, avec des acteurs comme Anthropic et xAI, a intensifié la course aux investissements. Selon OpenAI, les investisseurs réclament des mécanismes de financement conventionnels, comme des actions, pour engager des fonds à grande échelle. Ce besoin se reflète dans les propos du conseil d’administration, qui estime que “les centaines de milliards de dollars nécessaires dépassent nos prévisions initiales.”

Les critiques et défis juridiques de la transition

Malgré ces ambitions, le projet d’OpenAI rencontre une opposition notable. Elon Musk et Mark Zuckerberg, parmi d’autres, ont exprimé leurs réserves en appelant à bloquer cette transition. Elon Musk déposé une motion légale, tandis que Mark Zuckerberg a sollicité l’intervention du procureur général de Californie. Ces critiques reflètent des inquiétudes sur la compatibilité entre l’engagement d’OpenAI envers le bien commun et les pressions d’un modèle lucratif. Par ailleurs, les récents conflits internes au sein d’OpenAI, notamment l’éviction puis le retour de Sam Altman, illustrent la complexité de trouver un équilibre entre innovation et gouvernance.