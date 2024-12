xAI dévoile une application iOS pour son chatbot Grok

Grok, le chatbot de xAI, débarque sur iOS en version bêta, offrant des capacités de génération d'images, de réponses aux questions et d'analyse de contenu en temps réel.

Tl;dr Grok, le chatbot d’Elon Musk, est désormais disponible sur iOS en version bêta, accessible dans plusieurs pays, dont l’Australie.

L’application propose des fonctionnalités avancées, telles que la génération d’images, la réponse à des questions et l’accès à des données en temps réel.

xAI prépare également un site web dédié, Grok.com, pour rendre le chatbot accessible directement depuis le navigateur.

Une application iOS pour Grok

xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, expérimente actuellement une application iOS autonome pour son chatbot, Grok. Jusqu’à présent, Grok était uniquement accessible aux utilisateurs de X (anciennement Twitter), mais l’application marque un tournant en permettant un accès plus large à ses fonctionnalités. En phase de test, l’application est disponible en Australie et dans quelques autres pays, où elle est proposée aux utilisateurs sous forme de version bêta. Ce changement pourrait élargir l’usage de Grok au-delà des abonnés payants de X, avec une version gratuite lancée en novembre dernier.

Des fonctionnalités innovantes et variées

L’application Grok pour iOS propose une série de fonctionnalités d’intelligence artificielle générative. En plus de répondre à des questions de manière précise, elle peut résumer de longs paragraphes, reformuler des textes, et même générer des images à partir de descriptions textuelles. Une des caractéristiques notables de Grok est sa capacité à accéder à des données en temps réel, notamment celles provenant du web et de X, pour offrir des réponses actualisées et pertinentes. Ces outils sont conçus pour rendre l’utilisation du chatbot aussi utile et versatile que possible.

Une application axée sur la véracité et la curiosité

Le chatbot Grok est décrit par xAI comme étant « conçu pour être maximalement véridique, utile et curieux ». Cette approche met en avant l’aspiration de l’intelligence artificielle à fournir des informations fiables et approfondies. L’objectif de Grok n’est pas simplement de répondre à des questions, mais aussi de stimuler la curiosité de l’utilisateur en lui offrant des réponses enrichissantes et des images saisissantes générées par l’IA. Cela représente un pas en avant dans la quête de rendre l’IA non seulement fonctionnelle mais aussi inspirante pour les utilisateurs.

Un futur site web et une liberté dans la génération d’image

xAI prépare également le lancement de Grok.com, un site dédié où le chatbot pourra être utilisé directement depuis le web. Bien que le site affiche actuellement un message « coming soon » pour ceux qui tentent de s’y connecter, il marque une autre avancée dans la mise en accessibilité de Grok. En parallèle, le modèle de génération d’images de Grok se distingue par sa capacité à produire des rendus photoréalistes. Contrairement à certaines restrictions imposées par d’autres plateformes, Grok permet la création d’images à partir de photos de personnalités publiques ou de matériel protégé par des droits d’auteur, ce qui ouvre de nouvelles possibilités créatives pour les utilisateurs.