iOS 19 pourrait être compatible avec tous les iPhone sous iOS 18, mais pas les iPad

La prochaine mise à jour iOS 19 pourrait être disponible pour tous les iPhone ayant déjà installé iOS 18, contrairement aux iPad qui n'auront pas cette chance.

Tl;dr La prochaine génération d’iOS ne supprimera aucun modèle.

Les utilisateurs d’iPad pourraient ne pas avoir de mise à jour.

La source de ces informations n’est pas confirmée.

Les mises à jour d’Apple : un futur prometteur pour certains, incertain pour d’autres

Dans le monde de la technologie, les mises à jour sont inévitables. Celles-ci permettent aux appareils de rester modernes, sécurisés et performants. Mais pour les utilisateurs d’Apple, la prochaine génération de mises à jour pourrait se montrer sélective.

iOS 19 : une accessibilité presque universelle

Selon un rapport récent cité par le site français iPhonesoft, iOS 19, la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple, sera accessible à la majorité des modèles d’iPhone, du XS au 17 Pro Max. Cependant, il semblerait que les utilisateurs d’anciens modèles ne bénéficient pas de toutes les nouvelles fonctionnalités, ces dernières étant principalement réservées aux modèles plus récents, comme l’iPhone 15 Pro Max.

Une mise à jour exclusive pour certains iPad

En revanche, les nouvelles ne sont pas aussi réjouissantes pour les utilisateurs d’iPad. Selon toujours le même rapport, la prochaine mise à jour, iPadOS 19, nécessiterait un processeur A12 pour fonctionner. Ainsi, les possesseurs d’iPad 7 et d’iPad Pro 2017, équipés d’une puce A10, ne pourraient pas télécharger cette mise à jour. Seuls les modèles plus récents, comme l’iPad mini 5, l’iPad 8ᵉ génération ou les iPad Pro de 2018 et ultérieurs, y auraient accès.

Des informations à prendre avec des pincettes

Il est important de noter que ces informations proviennent d’une source non confirmée. De plus, beaucoup de détails restent encore inconnus concernant les prochaines mises à jour iOS et iPadOS. Toutefois, il est recommandé de toujours essayer de rester à jour afin de bénéficier des dernières mesures de sécurité et des nouvelles fonctionnalités, comme l’« Apple Intelligence », qui ont déjà fait leurs preuves dans la dernière mise à jour iOS 18.2.