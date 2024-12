Découvrez les 11 nouvelles fonctionnalités importantes d’iOS 18.2 en dehors d’Apple Intelligence

Découvrez les onze nouvelles fonctionnalités de iOS 18.2 à essayer en priorité sur votre iPhone, qui ne sont pas liées à l'Apple Intelligence, pour une expérience utilisateur améliorée et une navigation plus intuitive.

Tl;dr La mise à jour iOS 18.2 d’Apple apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Des améliorations significatives ont été apportées aux applications Photos et Mail.

Des modifications ont été apportées à la gestion des courriels et à la sécurité de Safari.

Des nouveautés à la pelle avec iOS 18.2

Même si Apple Intelligence est sans doute l’attraction principale de la mise à jour iOS 18.2, cette dernière offre bien plus que l’Image Playground, le Genmoji et autres outils basés sur l’IA. En effet, cette mise à jour est une aubaine pour les propriétaires d’iPhone qui n’ont pas encore fait la mise à niveau vers les derniers modèles ou qui possèdent un iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max.

Amélioration de l’application Photos

Outre l’Intelligence Apple, c’est probablement l’application Photos qui bénéficie du plus grand nombre de modifications avec iOS 18.2. L’une des plus importantes est la possibilité de personnaliser davantage l’application Photos, redessinée pour l’occasion. Parmi les autres modifications, citons la lecture vidéo en plein écran, la possibilité de parcourir image par image en pressant et en glissant le curseur et quelques autres changements esthétiques.

Une nouvelle organisation pour l’application Mail

iOS 18.2 introduit également une nouvelle organisation pour l’application Mail, où votre boîte de réception est divisée en différentes catégories. Si cette nouvelle apparence ne vous convainc pas, il suffit de « tapoter le bouton Plus dans le coin supérieur droit » pour revenir à une vue en liste plus familière.

Améliorations de sécurité pour Safari

Outre certaines améliorations de sécurité – les URL sont désormais passées en HTTPS chaque fois que cela est possible et le navigateur vous avertit désormais lorsqu’un site web n’a pas de certificat SSL valide pour une connexion cryptée, Safari apporte également quelques changements en matière de gestion. Il propose de nouvelles options pour vos images d’arrière-plan de page de démarrage et des commandes d’importation et d’exportation qui vous permettent de déplacer vos données de navigation entre Safari et d’autres navigateurs.

En somme, cette mise à jour iOS 18.2 est une véritable mine d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités qui rehaussent significativement l’expérience utilisateur sur iPhone.