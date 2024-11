Présentation des nouveautés et changements dans iOS 18.2 beta 4

La quatrième version bêta d'iOS 18.2 vient d'arriver : découvrez toutes les nouveautés et modifications apportées par cette mise à jour.

Les nouveautés majeures comprennent un sous-menu « Accessibilité » supplémentaire dans les paramètres de contrôle de la caméra.

Des corrections de bugs et des modifications mineures ont également été apportées.

Une nouvelle étape pour iOS 18.2 : lancement des bêtas 3 et 4

Le monde des testeurs de la version bêta d’iOS 18.2 a connu une journée bien remplie : la bêta 3 publique a commencé son déploiement et la bêta 4 pour développeurs est désormais disponible à l’installation. Ce sont d’importantes avancées en prévision de la sortie stable d’iOS 18.2, dont Apple a confirmé la sortie en décembre.

Les nouveautés de la bêta 4

Compte tenu de la proximité de la sortie d’iOS 18.2, la quatrième bêta n’est pas très substantielle. Les grandes nouveautés, comme le support de ChatGPT et l’Intelligence Visuelle, ont été ajoutées au logiciel bêta il y a quelques semaines, offrant aux testeurs la possibilité de découvrir ces fonctionnalités en avant-première.

Le changement le plus marquant dans la bêta 4 pour développeurs et la bêta 3 publique est l’ajout d’un nouveau sous-menu « Accessibilité » dans les paramètres de contrôle de la caméra. Auparavant, les utilisateurs devaient naviguer jusqu’au menu Accessibilité autonome pour effectuer ces modifications. Apple a choisi de dupliquer ces options dans un second emplacement, potentiellement plus pratique, offrant ainsi aux utilisateurs plus de liberté pour ajuster le contrôle de la caméra.

D’autres modifications à noter

En plus de cela, le curseur vidéo dans l’application Photos affiche désormais un horodatage qui comprend les millisecondes, pour ceux qui cherchent un niveau supplémentaire de précision dans la lecture de leurs vidéos. Les icônes de photo de profil dans l’application Mail d’Apple ont également rétréci un peu, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui étaient précédemment dérangés par leur taille, en plus d’autres modifications mineures apportées à Mail.

La version bêta 3 d’iOS 18.2 est déjà disponible pour les développeurs depuis quelques semaines, et toutes les modifications qui ont accompagné cette mise à jour devraient maintenant être disponibles pour les testeurs de la bêta publique. Parmi les corrections importantes, notons que l’application Photos a cessé de zoomer et dézoomer lorsque vous touchez l’écran. À la place, l’application affiche désormais des contrôles de lecture et révèle la vue de la galerie en bas de l’écran.