Elon Musk augmente le prix de X Premium+

X Premium+ devient plus cher, marquant un tournant dans la stratégie économique du réseau social.

Tl;dr Le prix de l’abonnement X Premium+ passe de 16 dollars à 22 dollars par mois aux États-Unis, avec des augmentations similaires dans d’autres pays.

Les abonnés existants verront leur tarif ajusté à partir du 20 janvier 2025, sans exception pour les anciens tarifs.

X justifie cette hausse par le besoin d’investir dans l’amélioration continue du service et de réduire sa dépendance aux revenus publicitaires.

Une augmentation significative du prix

L’abonnement à X Premium+ passe désormais à 22 dollars par mois aux États-Unis, contre 16 dollars auparavant. Les abonnements annuels augmentent également, passant de 168 dollars à 229 dollars par an. Cette hausse s’applique également aux utilisateurs en dehors des États-Unis, certains pays enregistrant des hausses encore plus importantes. Par exemple, les abonnés au Canada verront leur prix grimper de 20 dollars à 26 dollars, et en Australie, de 26 dollars à 35 dollars. Même des pays comme le Nigéria connaissent des hausses spectaculaires, où le prix de l’abonnement dépasse les 20 dollars, contre moins de 5 dollars auparavant.

Les conséquences pour les abonnés existants

Les utilisateurs actuels de X Premium+ ne bénéficieront pas de tarifs privilégiés. Ceux qui sont déjà abonnés à ce programme verront leur abonnement passer au nouveau tarif de 22 dollars par mois à compter du 20 janvier 2025. En attendant, les renouvellements effectués avant cette date seront facturés au tarif précédent. Cela marque un changement majeur dans la politique tarifaire de X, qui n’accorde aucune exception à ses utilisateurs existants. Cette hausse des prix intervient dans un contexte où X cherche à diversifier ses sources de revenus.

Pourquoi cette hausse de prix ?

X Premium+ est l’abonnement le plus cher proposé par la plateforme d’Elon Musk, offrant des fonctionnalités supplémentaires par rapport au plan Premium classique, tel que la suppression des publicités sur la plateforme (bien que des contenus sponsorisés puissent encore apparaître), un accès privilégié au chatbot Grok et à des outils comme Radar, qui aide à suivre les tendances. Selon X, cette augmentation est justifiée par la volonté de continuer à investir dans l’amélioration de l’expérience Premium+. Cela reflète également un changement stratégique vers un modèle de revenu plus axé sur les abonnés, suite à la perte de revenus publicitaires.

Un modèle économique repensé

L’augmentation des prix s’inscrit dans un contexte plus large de restructuration de l’entreprise sous la direction de Musk. Alors que X subit une perte de nombreux annonceurs depuis l’acquisition de la plateforme en 2022, l’entreprise cherche désormais à réduire sa dépendance vis-à-vis des revenus publicitaires. X a ainsi mis en place un nouveau modèle de monétisation des créateurs, où les paiements sont désormais basés sur le nombre de vues des contenus, plutôt que sur les impressions publicitaires. Cette évolution marque une étape supplémentaire dans l’adaptation de X aux nouvelles réalités économiques de la plateforme.