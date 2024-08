X rend son abonnement Premium+ totalement sans publicité

Bien que l'abonnement à 16$ par mois offre une expérience utilisateur améliorée, certains espaces du site affichent toujours des publicités.

En améliorant constamment l’expérience utilisateur, la plateforme autrefois connue sous le nom de Twitter, désormais appelée X, a décidé de modifier son offre Premium+. Pour un abonnement mensuel de 16 $ aux États-Unis, ses utilisateurs bénéficieront désormais d’une expérience utilisateur dépourvue de toute forme de publicité.

Jusqu’à récemment, l’absence de publicité avec l’offre Premium+ ne s’appliquait pas à tout le site. En effet, comme le souligne le « Social Media Today », la page FAQ des abonnements à X stipulait que la fonction sans publicité de l’offre Premium+ « ne s’applique pas aux contenus promotionnels ailleurs sur X, y compris mais sans s’y limiter, les publicités sur les profils, les publicités dans les réponses aux posts, les publicités dans le Immersive Media Viewer, les événements promotionnels dans Explore, les tendances promotionnelles et les comptes promotionnels à suivre ».

no more ads, anywhere on X

Premium+ is now *fully* ad free

sign up via https://t.co/TJn5WfMiAP

— X (@X) August 8, 2024