Les nouvelles conditions d’utilisation de X incitent les utilisateurs à partir

Les changements imposés par X à ses utilisateurs provoquent des départs en masse vers des plateformes concurrentes.

Tl;dr Les nouvelles conditions d’utilisation de X, jugées intrusives, incitent de nombreux utilisateurs à quitter le réseau social d’Elon Musk.

X collecte massivement les données pour former son IA, une pratique controversée face à des alternatives comme Bluesky.

Une clause imposant des pénalités financières alarme chercheurs et utilisateurs, renforçant l’exode vers des réseaux concurrents.

Une vague de départs inquiétante

Les nouvelles conditions du réseau social X suscitent un profond malaise parmi ses utilisateurs, incitant beaucoup d’entre eux à chercher des plateformes alternatives. Plusieurs affirment ne plus se reconnaître dans les valeurs ou la direction adoptée par le réseau social. Cette situation profite à des concurrents comme Bluesky, qui observe une explosion des inscriptions depuis novembre. Les critiques soulignent que les mesures prises par X marquent une rupture entre les attentes des utilisateurs et les choix stratégiques de l’entreprise. Cet exode souligne un sentiment croissant de désillusion face aux priorités du réseau social.

Une collecte massive de données au service de l’IA

Parmi les points controversés, X se réserve désormais le droit d’utiliser gratuitement tout contenu publié pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle, notamment son chatbot Grok. Cela inclut les interactions des utilisateurs, sauf si ceux-ci désactivent manuellement cette fonctionnalité. Bien que Meta adopte une pratique similaire avec Threads, Bluesky, à l’inverse, ne collecte aucune donnée à des fins de formation d’IA. Ces pratiques suscitent des inquiétudes quant au respect de la vie privée et aux droits des utilisateurs sur leur contenu.

Des pénalités financières inédites

X a introduit une clause de « dommages liquidés » stipulant qu’un utilisateur visionnant plus d’un million de posts en 24 heures pourrait être tenu de payer jusqu’à 15.000 dollars de pénalités. Si cette limite vise probablement des abus, elle inquiète particulièrement les chercheurs et journalistes qui analysent de grandes quantités de données. Cette mesure, perçue comme une tentative de limiter la transparence, a été vivement critiquée par des organisations comme le Knight First Amendment Institute. Les concurrents de X, comme Threads et Bluesky, n’imposent aucune restriction similaire.

Un contexte favorable à la concurrence

Face à ces conditions jugées intrusives et contraignantes, de nombreux utilisateurs migrent vers des plateformes alternatives. Bluesky, en particulier, met en avant sa politique respectueuse de la vie privée et l’absence de formation d’IA à partir du contenu des utilisateurs. Bien que X revendique encore une base mensuelle de 318 millions d’utilisateurs, des plateformes comme Threads et Bluesky enregistrent une croissance rapide, symbolisant une désaffection croissante pour les pratiques controversées d’Elon Musk. Cette dynamique pourrait redessiner le paysage des réseaux sociaux.