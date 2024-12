La robotique chez OpenAI : un projet avorté mais qui pourrait ressurgir

Bien qu’OpenAI ait abandonné son projet de robot humanoïde en 2021, les avancées technologiques récentes pourraient remettre ce rêve sur la table.

Une exploration stratégique dans la robotique

D’après un rapport de The Information, OpenAI a envisagé sérieusement la construction d’un robot humanoïde. Cette information provient de sources proches du dossier, ayant révélé que l’entreprise aurait pris des mesures concrètes pour entrer dans le domaine de la robotique. En plus de son investissement financier dans des sociétés comme Figure et 1X, ainsi que la firme d’intelligence artificielle Physical Intelligence, OpenAI semblait s’intéresser de près à l’avenir de la robotique humanoïde. Cependant, cette exploration n’a pas abouti à une concrétisation immédiate, ce qui soulève des questions sur les motivations profondes de l’entreprise à ce sujet.

L’abandon de la division robotique en 2021

En 2021, OpenAI a pris la décision de fermer discrètement sa division robotique. Cette fermeture a été un tournant important, car elle marquait une rupture avec les ambitions initiales d’OpenAI dans ce domaine. Cette décision est intervenue alors que la société se concentrait davantage sur l’amélioration de ses systèmes d’intelligence artificielle, notamment avec le développement de modèles comme GPT. L’abandon de la robotique a pu être influencé par des défis techniques complexes et la nécessité d’affiner les technologies d’IA avant de s’aventurer dans la robotique physique, un domaine encore largement dominé par des entreprises spécialisées.

Les avancées technologiques récentes

Depuis 2021, de nombreuses avancées ont eu lieu, notamment dans le domaine du matériel et des systèmes d’IA. Ces progrès ont permis de repenser certaines des limitations qui avaient conduit à la fermeture de la division robotique à l’époque. Le développement d’algorithmes plus puissants et la réduction des coûts des composants matériels ont ouvert de nouvelles opportunités pour la robotique humanoïde. Ces innovations technologiques rendent aujourd’hui plus envisageable la production de robots physiques capables de réaliser des tâches variées de manière autonome, et ce, avec des capacités d’IA de plus en plus performantes.

Un marché déjà très concurrentiel

Si OpenAI décidait de relancer une division robotique, elle devrait faire face à une concurrence féroce. De nombreuses entreprises, qu’il s’agisse de start-ups ou de grandes multinationales comme Boston Dynamics, sont déjà bien établies dans ce secteur. Ces sociétés ont accumulé des années d’expérience et disposent d’une expertise de pointe dans la conception de robots humanoïdes. De plus, la montée en puissance de l’IA générative, notamment dans des secteurs comme la robotique collaborative et l’automatisation industrielle, a rendu la compétition encore plus complexe. Ainsi, pour OpenAI, se lancer dans la robotique ne serait pas une tâche facile, d’autant plus qu’elle devrait combler un retard par rapport à ces pionniers.