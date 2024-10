Le robot Atlas de Boston Dynamics est désormais capable de sélectionner seul les pièces automobiles

La société lance des piques à l'encontre de Tesla.

Tl;dr Le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics travaille de manière autonome.

Atlas utilise l’apprentissage automatique pour détecter et s’adapter aux changements environnementaux.

Contrairement aux robots Optimus de Tesla, Atlas n’a pas besoin d’assistance humaine.

Atlas : l’autonomie incarnée

Si vous pensez que les robots ne peuvent pas travailler seuls, laissez-moi vous présenter Atlas. Atlas n’est pas un simple robot, c’est une véritable prouesse technologique, une création de la société Boston Dynamics. Selon une vidéo récente capturée par TechCrunch, ce robot humanoïde a été vu en train de trier des pièces de moteur dans un espace de démonstration, et ce, sans aucune intervention humaine.

Une technologie d’apprentissage automatique

La véritable force d’Atlas réside dans sa capacité à utiliser l’apprentissage automatique pour identifier et s’adapter aux modifications de son environnement. Il ne se contente pas de suivre des instructions prédéfinies ; il analyse constamment son environnement pour effectuer ses tâches de manière autonome. Il possède également une « politique de préhension spécialisée » qui lui permet de maintenir fermement les objets et d’estimer en continu l’état de ce qu’il tient.

Atlas vs Optimus

En comparaison, les robots Optimus de Tesla, malgré leurs prétentions d’autonomie, nécessitent une assistance humaine à distance. Lors d’un événement en direct, les robots Optimus ont confirmé qu’ils étaient assistés par des humains. Atlas, en revanche, se débrouille seul. La vidéo montre Atlas triant et déplaçant les pièces de moteur vers des emplacements désignés avec une aisance remarquable.

Une évolution constante

Depuis sa révélation en 2013, Atlas a subi de nombreux changements. Il est passé de l’hydraulique à l’électricité après près de 11 ans de tests. L’Atlas d’hier et celui d’aujourd’hui sont nettement différents. Il suffit de regarder la vidéo pour s’en rendre compte. L’ère des robots autonomes est bel et bien arrivée, et Atlas en est la preuve vivante.