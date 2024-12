OpenAI offre un accès illimité à Sora pour les utilisateurs de Chat GPT Plus, avec une limitation

OpenAI vient d'offrir un accès illimité à Sora pour les utilisateurs de Chat GPT Plus, mais attention, il y a un hic à prendre en compte.

OpenAI gâte ses abonnés pour les fêtes

En cette période festive, OpenAI offre à ses abonnés ChatGPT Plus un accès illimité à Sora, leur générateur de vidéos AI. Cependant, cet accès est réservé à la « file d’attente détendue », ce qui signifie que la génération de vidéos prendra un peu plus de temps. Néanmoins, cela donne la possibilité de voir de quoi est réellement capable ce générateur de vidéos AI.

Une offre temporaire

Le PDG de l’entreprise, Sam Altman, a déclaré sur X : « Nos GPU sont un peu moins sollicités fin décembre car les gens font une pause dans leur travail, nous offrons donc à tous les utilisateurs Plus un accès illimité à Sora via la file d’attente détendue pendant les vacances ! » Cependant, la durée de cette promotion n’est pas clairement définie, mais on soupçonne qu’elle prendra fin début janvier. C’est donc le moment idéal pour tester Sora sans devoir débourser 200 $ par mois.

Des limites demeurent

Même si cette offre est attrayante, il faut souligner que les autres limites du plan Plus s’appliquent toujours. Par exemple, la résolution des vidéos est limitée à 480p pour une durée de 10 secondes, ou 720p pour une vidéo de 5 secondes. De plus, les abonnés Plus ne peuvent pas utiliser Sora pour animer des images de personnes, réelles ou générées par AI.

Des plans de tarification dédiés pour Sora

OpenAI a annoncé qu’elle travaille sur des plans de tarification dédiés pour Sora et qu’elle publiera les détails au début de la nouvelle année. Cela pourrait inclure un abonnement Sora illimité dissocié de ChatGPT. En attendant, si vous souhaitez continuer à créer des vidéos AI après la fin de la promotion Sora, Runway propose un tarif de 95 $ par mois pour une utilisation illimitée et Haiper offre des générations de base illimitées pour 10 $ par mois.