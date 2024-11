Suspension de l’accès à l’outil de génération vidéo Sora d’OpenAI suite aux protestations des artistes

Suite à une vague de protestations de la part des artistes, OpenAI a décidé de suspendre l'accès à Sora, leur outil de génération de vidéos, repoussant les frontières de l'intelligence artificielle.

Tl;dr OpenAI suspend l’accès à son modèle Sora suite à une fuite.

Des artistes critiquent OpenAI pour l’exploitation non rémunérée.

Les matériaux de formation de Sora suscitent des interrogations.

Une tension entre OpenAI et les artistes

OpenAI, la société de recherche sur l’intelligence artificielle, a récemment suspendu l’accès à son modèle d’IA de génération de vidéos, nommé Sora, suite à une fuite orchestrée par un groupe d’artistes. Ces derniers étaient pourtant invités à tester l’outil avant sa sortie officielle.

Un outil d’IA au cœur d’une polémique

Les artistes mécontents ont exprimé leur désaccord en déclarant être utilisés comme des « marionnettes de relations publiques« . Selon The Washington Post, ils reprochent à OpenAI de les avoir attirés dans une opération de « lavage d’art« , en utilisant leur travail pour promouvoir Sora comme un outil utile pour les artistes.

Le groupe a également souligné qu’ils fournissaient des services de test et de feedback non rémunérés, alors même qu’OpenAI a récemment été évaluée à 150 milliards de dollars. De plus, ils ont protesté contre le fait que tout le contenu généré par Sora devait être approuvé par OpenAI, ce qui, selon eux, limite la liberté d’expression créative et sert davantage les intérêts publicitaires de l’entreprise.

Une réaction rapide d’OpenAI

En réponse à cette situation, OpenAI a interrompu l’accès anticipé à Sora seulement trois heures après la fuite. Niko Felix, porte-parole d’OpenAI, a déclaré que « des centaines d’artistes participant à notre alpha ont contribué à façonner le développement de Sora« . Toutefois, André Allen Anjos, un autre artiste participant au programme, a tenu à préciser que le point de vue des artistes protestataires ne reflétait pas celui de la majorité des participants.

Sora sous les projecteurs

Malgré sa non-disponibilité au grand public, Sora a fait l’objet de critiques en raison de ses matériaux de formation. En mars, la CTO d’OpenAI, Mira Murati, a avoué ne pas être certaine si Sora utilisait des données de formation provenant de YouTube ou d’autres plateformes vidéo. L’entreprise a par la suite reçu un avertissement du CEO de YouTube, lui rappelant que l’utilisation de ses vidéos pour l’entraînement de modèles était contraire à ses conditions de service.