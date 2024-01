OpenAI assouplit sa politique sur l’utilisation militaire de sa technologie

L'entreprise a modifié le libellé de sa page de politiques d'utilisation.

Tl;dr OpenAI modifie sa politique d’utilisation, supprimant l’interdiction explicite d’utiliser sa technologie à des “fins militaires et de guerre”.

La compagnie continue d’interdire toute utilisation de ses modèles linguistiques larges (LLM) susceptibles de causer du tort.

La modification intervient alors que des organismes militaires du monde entier s’intéressent à l’IA.

OpenAI ne précise pas si l’interdiction d’utiliser sa technologie pour “faire du mal” inclut toute utilisation militaire hors développement d’armes.

OpenAI : Changement de politique sur l’utilisation militaire

L’organisation reconnue pour son intelligence artificielle, OpenAI, a modifié ses restrictions sur l’utilisation de ses technologies, retirant l’interdiction explicite d’usage pour des fins militaires et de guerre. Ceci a été remarqué lors d’une mise à jour effectuée le 10 janvier, qui visait à rendre la page plus claire et à offrir des directives plus spécifiques aux services.

Une interdiction floue pour la guerre

Alors que le langage lié à la “guerre et aux militaires” a été supprimé, la firme continue d’interdire les utilisations de ses grands modèles de langage (LLM) susceptibles de causer des dommages. Elle avertit ainsi ceux qui utiliseraient ses services pour « développer ou utiliser des armes ».

AI: un outil convoité par l’armée

Il est fortuit que la modification de cette politique intervienne au moment où les agences militaires sont de plus en plus intéressées par l’IA. Sarah Myers West, directrice générale de l’AI Now Institute, a souligné à The Intercept que c’est un « moment notable » pour supprimer ‘militaire et guerre’ de la politique d’utilisation d’OpenAI.

Des principes universels mais flous

Interrogé sur le changement de formulation, Niko Felix, porte-parole d’OpenAI, a déclaré que l’objectif était de créer des principes universels, faciles à retenir et à appliquer. Or, il n’a pas précisé si l’interdiction de nuire englobait toutes sortes d’usage militaire au-delà du développement d’armes.