OnePlus lance une édition Pac-Man de son smartphone Nord 2

OnePlus dévoile un Nord 2 5G Pac-Man Edition, avec du Pac-Man, du Pac-Man et encore du Pac-Man.

OnePlus est connu pour proposer de temps à autre des éditions spéciales de ses smartphones. Aujourd’hui, le fabricant chinois a décidé de mettre une point une nouvelle édition de son Nord 2 5G, mais cette fois, la marque s’éloigne des voitures de luxe et embrasse le monde du retrogaming. L’entreprise vient de dévoiler un OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition, avec une coque personnalisée, des fonds d’écran sur le thème du jeu vidéo et même un porte-téléphone façon Lego.

OnePlus dévoile un Nord 2 5G Pac-Man Edition

L’arrière du téléphone est recouvert d’un film avec un petit logo Pac-Man et celui-ci brille même dans le noir pour faire apparaître un labyrinthe. Il y a aussi une coque translucide avec Pac-Man et ses ennemis jurés que sont Inky, Blinky, Pinky et Clyde. Une fois l’appareil allumé, vous pourrez choisir parmi les huit fonds d’écran sur le thème du jeu. Il y a par ailleurs une animation personnalisée pendant la recharge, des sons et icônes adorablement retro et plus encore. Même la boîte est sur le thème de Pac-Man.

Avec du Pac-Man, du Pac-Man et encore du Pac-Man

Et vous pourriez même avoir droit à un porte-smartphone à assembler vous-même, façon Lego, pour peu que vous commandiez l’appareil directement chez OnePlus. Et bien évidemment, ce OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition dispose d’une version du jeu Pac-Man 256 pré-installée.

Pour le reste, ce OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition est exactement identique à la version “classique”, avec un écran OLED 1080p de 6,43 pouces à 90 Hz, un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI ainsi qu’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge rapide de 65 W. À l’arrière, un module triple capteur, avec un capteur principal 50 MP, un ultrawide de 8 MP et un monochrome de 2 MP.

Ce OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition est en vente dès à présent pour 529 €.